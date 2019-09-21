聯儲官員：對負利率感質疑　憂多次減息存風險

外媒報道，美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫周五表示，不認為聯儲局即將實施負利率，指美國貨幣政策已處於寬鬆狀態，暫時無需額外寬鬆，如果再繼續多次減息，恐進一步帶來金融穩定性風險。

羅森格倫在早前的議息中反對減息。他說，不認為隔夜回購市場流動性緊張會是長期問題，又稱銀行機構的準備金不足，表明聯儲局資產負債表規模其實並沒有那麼大。

另外，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭同日表示，非常質疑負利率政策，因為會不利於銀行業和金融中介機構，認為現時不傾向美國採取負利率。

他又說，聯儲局減息應該是具有戰術性、力度有限和受約束的，當局需關注美國經濟形勢的演變，對於未來再減息持開放態度，但目前不預期今年底前再減息，明年則料減息一次。

有聯儲局「鴿王」之稱的聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德周五稍早前表示，在本周的議息會議中，已極力呼籲同僚大幅減息，因他憂慮美國經濟正在放慢，製造業「已陷入衰退」，他主張大幅減息0.5厘。

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