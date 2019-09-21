美股收市：道指跌159點　全周累挫1%

中美貿易談判仍充滿不確定性，美國股市周三下挫。道指收報26,934點，跌159點或0.59%；標指收報2,992點，跌14點或0.49%；納指收報8,117點，跌65點或0.8%。

全星期計，道指、標指、納指分別累跌1.05%、0.51%和0.72%。

個股方面，蘋果公司的iPhone 11正式開售，股價周五收跌1.46%，報217.73美元。微軟早前宣布大型回購股份計劃後刺激股價周四創新高，惟周五收市下跌1.16%。

外媒報道，美國總統特朗普表示，他不需要在2020年美國大選之前，與中國達成貿易協議，並指他「不尋求部分協議」，與他上周稱考慮達成中段協議的說法有出入。

中美副部長級團隊周四至周五(19至20日)在美國華盛頓進行磋商，此前有指中國代表團將在美國官員陪同下訪問美國農業區域。外媒周五報道，中方官員臨時改變計劃，已取消訪問美國農民並比預期的提早回國，令外界對中國重購美國農產品的希望減弱。

另外，投資者對聯儲局本周的鷹派減不太滿意，他們押注今年還有一次減息。有聯儲局「鴿王」之稱的聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德(James Bullard)表示，在本周的議息會議中，已極力呼籲同僚大幅減息，因他憂慮美國經濟正在放慢，製造業「已陷入衰退」，他主張大幅減息0.5厘。

事實上，市場仍面對資金壓力，聯儲局周五再次向融資市場的一個重要部門注入流動性，以幫助穩定利率。紐約聯儲通過隔夜回購操作再次投放750億美元資金，與周三和周四的操作規模相同。

分析認為，如果要解決近期出現的短期利率與貨幣市場利率大漲問題，必要措施似乎包括擴大聯儲局的資產負債表規模。

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