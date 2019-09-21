市況未明　無礙美企進軍數碼港

儘管中美貿易及科技戰愈演愈烈，數碼港主席林家禮表示，外圍緊張局勢無礙香港年輕人創業勢頭，亦未察覺美國公司於數碼港發展意欲減退，目前美資企業於數碼港佔比約兩成，揚言香港續會主動出擊招攬國際企業。

數碼港為全港最大的初創及金融科技社群，聚集逾600間企業，林家禮表示，數碼港內約三分之一為非本地企業，貿易戰升溫無礙美國企業加入數碼港，目前為數約30間。即使過去兩、三個月社會運動持續升溫，他指仍接獲不少關於進入其社群的查詢，反映年輕人創業意欲仍旺盛。

●望成國際創科中心

香港有望發展為國際創科中心，他指，美國於香港的風險投資未出現減弱迹象，不少美國創科人才認為，香港是發展亞洲市場的重要跳板，未見來數碼港發展的美資企業有減少趨勢，近三個月來港的創投基金亦無放緩，並認為香港根基紮實、金融體系穩定，更可保護美國知識產權，近月國際商業活動亦如常。

初創企業尤其需要投資者提供資金、人脈等支持，他形容「有如為初生嬰兒提供營養」，過去數碼港積極建立投資者網絡，與逾100個投資基金合作，直言在數碼港的企業毋須擔心資金問題，大可專注於產品研發、組織團隊，透露目前至少有50億港元合作投資於各企業。

東網記者古美儀於美國洛杉磯報道

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