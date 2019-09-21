併購倫交所未死心　傳港交所聘瑞銀助遊說投資者

港交所於上周三(11日)突然宣布計劃透過現金加發行新股方式，與倫交所合併，作價高達296億英鎊(約2,867億港元)。而收購條件之一，是倫交所股東需否決收購數據公司Refinitiv的交易。交易完成後，港交所將成為合併後集團大股東，持有59%股權。

不過，倫交所極速於上周五(13日)正式拒絕港交所的收購提議，認為建議有重大缺陷，無必要與對方進一步洽談，而倫交所將按原計劃收購Refinitiv，預計交易於明年下半年完成。港交所則期望與倫交所董事會進行建設性的對話，並證明其合併建議遠比倫交所收購Refinitiv的計劃更可取。

港交所前主席夏佳理早前接受外電訪問時指出，港交所提出的併購建議是一項「非常複雜」的交易，可能仍有機會完成。同時，英國金融操守局(FCA)亦公開表態，指現時對收購未有既定立場。

此前，《金融時報》指港交所正考慮提高其併購倫交所方案中的現金比例，意味着該宗交易很可能會演變成敵意收購。另有報道指出，倫交所已聘請摩根大通作為顧問，協助其抵擋港交所的收購。瑞銀認為，港交所可嘗試呼籲倫交所股東召開臨時大會。

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