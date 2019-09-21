全球經貿戰：中美研10月經貿磋商具體安排

中美副部長級團隊周四至周五(19至20日)在美國華盛頓進行磋商，中國官媒表示，雙方就共同關心的經貿問題開展建設性的討論，還認真討論10月份在華盛頓舉行第13輪經貿高級別磋商的具體安排，並同意將繼續就相關問題保持溝通。

美國貿易代表辦公室此前亦稱，討論富有成效，美國期待及歡迎中國代表團參加10月的高級別會談。

然而，中美貿易戰局勢反覆，此前有指中國代表團將在美國官員陪同下訪問美國農業區域，惟中方官員臨時改變計劃，已取消訪問美國農民並比預期提早回國，令外界對中國重購美國農產品的希望減弱。

這標誌着市場又一次因為兩國衝突陷入拉鋸狀態。5月份談判破裂時，市場對達成協議的希望曾經一掃而空。進入夏季，因雙方承諾重啟談判，市場再度燃起希望。但是踏入8月份，美國總統特朗普稱將加大對中國的關稅徵收力度；上周他卻又延遲原定10月1日加徵關稅的計劃。

特朗普最新指出，他不需要在2020年美國大選之前與中國達成貿易協議，自己並非尋求部分協議，而是尋求一份完整的協議，該說法與他上周稱考慮達成中段協議有所出入。不過，他亦補充若中美能在現時至下年秋天期間達成協議，對其競選連任大概會是好事。

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