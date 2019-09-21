1周10大驚奇：全球經濟及市況似07年「終極一刻」？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止。到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀，目前仍維持觀點，可謂與主流意見截然不同！不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、歷史總是驚人地相似！目前市況似2007年？】

回看本周最矚目事件，當然是美國聯儲局再次減息，主席鮑威爾仍強調經濟形勢良好！

不過，一切都似2007年？回望12年前，即2007年9月19日，時任聯儲局主席伯南克也宣布減息，並且是0.5厘。然而，巧合的不但是減息時間，當時的經濟狀況亦與現時驚人地相似。

自去年以來，美國經濟增長持續放緩，惟鮑威爾一直表示，儘管經濟增長放緩，但沒有衰退風險，當局預測經濟仍會繼續保持正增長。再者，雖然美債息「倒掛」預示衰退恐在數季內來臨，但卻被市場忽略，美股在今年7月創新高，8月經歷回調後，9月初再反彈，目前直迫歷史高位。

值得留意的是，上述情景與12年前的2007年不謀而合！回看2007年，美債息同樣「倒​​掛」，美國經濟增長亦較2006年放緩，標指則在當年7月創新高、在8月經歷回調。當年9月聯儲局宣布減息後，伯南克為經濟護航，強調未步向衰退，並相信2008年繼續正增長。在9月減息後，美股升到10月，創下當時歷史新高。(註：今次美股亦是7月見頂，8月調整，目前仍在歷史高位附近，有力再創新高。)

不過，其後的發展可謂眾所周知，在次年、即2008年，全球爆發金融海嘯，道指由2007年10月高位14,279點，狂跌至2009年3月低見6,440點。

【2、歷史總是驚人地相似！人工智能話明年大鑊】

目前未知全球是否重演12年前的劇本，靜待歷史見證之餘，你又相信人工智能(AI)嗎？滙豐信貸市場研究團隊本周表示，根據其自研的AI程式，在分析市況後，得出一個驚人預測︰就是明年有高達「84%機會」出現「美國公司債券熊市」！

團隊表示，這是2008年全球金融危機爆發前以來，最高的熊市發生機會。這表明美國公司債可能在2020年出現大規模拋售，即預示全球經濟狀況也不佳。

AI程式是滙豐輯錄了1950年到1989年間、近40年的數據建立，並在1990年後開始實戰。結果顯示，這程式在過去6次債券熊市中，有5次成功提前預警，提前期在7到16個月之間！簡而言之，若目前響警正確，即「債券熊市」可能在2020年4月至2021年初出現。(附圖一)

回顧過去5次預警成功的例子，分別出現在1998年、2000年、2007年、2011年，以及2018年；唯一一次失準是2014年。

相應的危機是1998年亞洲金融風暴及長期資本管理公司(LTCM)危機；2000年科網爆泡；2007年金融海嘯；2011年歐債危機；2018年兩次全球大冧市；失準的那次是2014年油價大冧。

值得留意的是，以目前「84%機會」而言，機率是僅次於2000年及2007年！換言之，2020年4月至2021年初出現全球經濟問題的機會確實不小。

【3、歷史總是驚人地相似！不明朗指數創新高】

若相信AI，目前情況真的是2008年金融海嘯前夕？或許更可怕！本周有報道指，全球政治及經濟不確定指數再次升至歷史新高，即較「九一一」事件及2008年金融海嘯更恐怖。

所謂的全球政治及經濟不確定指數，是一項追蹤多國新聞的指數，由經濟學首屈一指的芝加哥大學商學院教授Steven J. Davis在1997年開始創立，指數愈升，代表媒體提及經濟政策不確定性的頻率愈高，反之亦然。

從本文附上的圖(附圖二)顯示，該指數在1998年亞洲金融危機、911、伊拉克戰爭、金融海嘯、歐債危機、憂慮中國經濟、英國公投脫歐、特朗普做總統，以及去年底環球大冧市，都創下歷史新高。

Davis稱，新聞是現實不完美的鏡子，不僅能反映焦慮，更能影響人們的思維。故此，每當不確定增多，就可能會導致企業投資不足、就業減少，並且減少消費。

值得注意的是， Davis的指數甚受對沖基金經理及其他金融市場參與者重視，例如全球最大基金公司貝萊德也會參考。

【4、歷史總是驚人地相似！基金都驚 但股災未到】

事實上，全球各大基金經理也擔心前景！每月公布一次、對金融市場極具影響力的美銀美林9月基金經理調查報告顯示，擔心經濟衰退的大戶佔比創下2009年8月以來最高，主因是全球經濟增長放緩，以及貿易和政治不明朗。

調查顯示，38%基金經理估計，經濟衰退將於2020年來臨，比例高於8月的34%。該調查於9月6至12日進行，訪問了235位基金經理，管理資產總額達6,830億美元。

他們認為，若要未來6個月股票等風險資產表現良好，最重要的催化劑是德國推出財政刺激措施，其次是聯儲局減息0.5厘，以及中國加大基建開支。美國方面，他們也認為加大基建開支是最佳刺激經濟方法。

至於風險，40%受訪者依然認為是中美貿易戰，有38%人覺得中美僵局成為「新常態」，僅30%基金經理認為，能在2020年美國總統大選前解決。緊隨其後的風險是貨幣政策失效(即央行技窮)及債券泡沫，分別佔13%，再之後是中國經濟增長放緩，佔12%。

交易策略方面，買美國債券依然是最擁擠的交易，為連續4個月最受歡迎，反映基金經理們的避險意識仍然高漲。不過，配置美國股票亦大幅上升，淨增持的比例達17%，按月飆15個百分點，為2018年6月以來最大升幅，反映大戶未覺得短期內會有股災。

值得留意的是，他們的現金比例仍處於4.7%，沒有低於4.5%警戒線，意味股市未到大冧時刻。一旦之後公布的調查顯示現金比例低於4.5%，投資者就要擔心！

【5、歷史總是驚人地相似！美企CFO悲過大戶】

除了基金經理外，去年及今年初測市神準的「最佳專家」本周又出場了，但他們更悲觀！有調查顯示，美國各大企業的首席財務官(CFO)偏向認為股市要調整，當問及他們道指下一步是升穿28,000點還是跌返23,000點時，大部分CFO估計是「先跌返23,000點」。

其中，尤以亞太區一眾CFO對美國股市短期展望最悲觀，有80%認為，道指很有可能首先經歷大冧市，幅度或達4,000點，即重返23,000點水平。惟身處美國的CFO未太悲觀，43%回應「不確定」，即不太覺得道指會大跌，僅30%認為會跌至23,000點水平；26%認為先升上28,000點。

不過，總結來自北美、歐洲、亞洲3大地區的調查，沒有大比例的CFO認為道指會先升上28,000點。

別輕視上述CFO的測市能力，回看今年3月，受訪的CFO大多數看好2019年。當中，91.3%認為美國今年不會陷入衰退；8.7%不知道；沒有人認為會衰退。歐洲方面，26.1%認為今年會陷入衰退；47.8%認為不會；26.1%不知道。(註：他們很大機會估中)

值得留意的是，2018年11月他們認為，道指要先跌落23,000點，之後才有望升抵27,000點新高。目前回看「貼中」，因去年底道指一度跌穿了22,000點，之後真的升抵27,000點。

【6、歷史總是驚人地相似！股災與否睇美債息】

講述了大戶及巨企管理層看法後，接下來介紹一下成為目前全球「圖表派」最重要的指標，就是10年期美債息！它的去向將預示大眾最關心的經濟及股市去向。

在「圖表派」學說中，有「事不過三」之說，即「三頂」或「三底」是十分重要的信號，一旦任何圖表出現「三頂」或「三底」，而最終又升穿或跌破頂部或底部的話，就是強烈的趨勢信號。目前10年期美債息正有此迹象，因今年8月底及9月初，已兩次測試了1.5厘的支持力度，只要未來任何時候再跌回1.5厘水平，即出現「三底」，若跌穿，就是十分重要的轉勢，意味着股市及經濟也可能崩潰。

事實上，10年期美債息1.5厘除了是近月「雙底」外，更是2009年中(即今次經濟復甦)以來的重要支持位，每次接近該水平都會有強勁反彈。換言之，該水平亦可以被視為「經濟盛衰分水嶺」。

因此，擅長於以史為鑑的美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett認為，10年期美債息是當今世界「最重要的圖表」，按他估計，或許2020年就會出現跌穿1.5厘的驚嚇場面。

他說：「過去十年，即使面對2012及2016年的經濟恐慌，前者是歐債危機，後者是中國經濟放緩，10年期美債息也沒有跌穿過1.5厘。」

不過，該行相信，2019年仍是安全的，投資者短期內不用擔心。

【7、歷史總是驚人地相似！油價未到80唔使驚？】

上述介紹了美10年期債息再下試1.5厘才值得擔心，接下來看看油價！沙特阿拉伯石油設施上周末遇襲後，油價周一(16日)急飆逾一成，曾惹起市場憂慮。這對全球經濟前景有何啟示？

成功估中2018年底全球冧市的網上證券交易平台AJ Bell投資總監Russ Mold翻查往績，發現過去8次，只要油價按年累飆1倍，當中有6次全球正處於衰退或經濟增長放緩。由於布蘭特期油過去徘徊每桶50美元左右，故除非每桶升至100美元，否則問題不大。

「貼中」油金2016年2月見底、近年多次成功預測股市去向，被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)亦認為，布蘭特期油在升至每桶80至85美元之前，不會對股市產生影響。他更樂觀地預計，油價上漲有望促使中美更順利地達成貿易協議。

他表示，當油價較穩定時，它與標指表現呈現正比，惟一旦油價大幅飆升，油價與標指的正關係會轉弱、甚至成反比，此水平大約是布蘭特期油處於每桶80至85美元。

【8、歷史總是驚人地相似！香港樓價底在何方？】

講完外圍、債市、油價，如果2020年猶如2008年，那麼，香港樓市又怎看？財富管理公司晉裕集團本周發表最新香港樓市展望報告，該公司投資分析師黃子燊表示，根據過往數據，恒生指數平均領先於港樓5.25個月見頂，同時領先2.75個月見底，而樓價跌幅平均為恒指跌幅約34.75至53.15%。

就此，該行預計，恒指將於22,576點見底，較今年高位30,081點回落25%，故料中原城市領先指數隨後兩個月，有機會於165.3至173.97點見底，即樓價較高位190.48點回落8.67至13.2%。他續稱，料未來3至4個月樓市也處於調整期，令今年全年樓價升幅收窄至低單位數。

對於香港長遠樓市展望，該行預計2019至2022年期間，有75,832伙私宅落成，即平均每年18,958伙，料未來新增供應，足夠滿足剛性較高的新增家庭自住需求。不過，香港整體對樓宇的需求依然大於供應，料樓市將維持上升趨勢，惟住宅供求失衡情況或有改善，未來4年的升幅料將放緩。

【9、歷史總是驚人地相似！後生仔買樓更苦】

提到樓價，本周又有數據顯示，目前香港的年輕一代若要「上車」，確實較上一輩的人艱難，是否意味着物極必反？

數據顯示，香港由2004年至2018年的14年當中，所有職業平均加薪63%，即平均每年加薪3.5%。舉例來說，一份2004年、月薪10,000港元的工作，到了2018年，薪酬應有16,300元。

不過，香港樓價在這14年當中，卻大幅飆升了4.2倍！明顯地，打工仔微薄的加薪遠遠追不上樓價升幅。若以上述63%幅度計算，年輕人確實要靠「父母幹」、甚至「祖父母幹」才能上車，這絕對不是去不去日本旅行的問題。

以香港最小單位面積431方呎統計，2018年431方呎單位的售價，新界是每呎12,061元；市區是每呎16,265元，平均每年上漲12.5%。近期新界又升到13,789元；市區升到16,705元，即最小面積單位、「上車價」起碼要594萬元。

沒有能力買，「租住先」又如何呢？結果是住宅租金在過去14年，也上漲了1.77倍，平均每年升7%，即又遠超打工仔的人工加幅。

再細緻地看，目前香港24至35歲的年輕人，月薪中位數是21,250元，有七成以上月薪不到3萬元。若再擴大至所有年齡層來看，月薪中位數降到11,500元...換言之，連「父母幹」也要看「出身」。

【10、港人要儲幾多錢先有「安全感」？調查話...】

最後分享一下「儲錢」！香港存款保障委員會本周公布，香港人儲蓄「安全感」指標調查結果，顯示有六成半受訪者有儲蓄習慣，相關人士每人每月平均儲蓄金額較去年增長7%，中位數為5,000元。

香港人就目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」評分為56.1分，較去年55.5分錄得輕微上揚，並認為目前需要擁有78萬元儲蓄，才能獲得足夠「安全感」。

在退休準備方面，於50至65歲的在職受訪者中平均認為，退休需要擁有近524萬元儲蓄方有足夠「安全感」，當中有72%人有儲蓄習慣，每月平均儲蓄9,900元，較整體市民每月平均儲蓄高出約31.6%。

至於儲蓄方式，最多受訪者以銀行存款作儲蓄，比率高達七成半，與去年相若。其次則為購買儲蓄保險，及投資股票、債劵和基金，兩者比例均逾三成。而儲蓄的主要目的為應付不時之需及準備退休。

有關調查由香港民意研究所進行，於今年8月6日至22日期間，透過隨機電話訪問形式，訪問共1,000名18歲或以上香港人，並對308名50至60歲在職人士作出調查。

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