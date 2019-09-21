向倫交所「提婚」被拒 李小加：非常正常反應 要繼續努力

他續稱，「人家訂婚在前，我們提婚在後，肯定是有反應的，我們能夠理解。我們來得晚了一點，要繼續努力。」

至於港交所早前提出研究縮短新股結算周期，市傳新建議下，新股在定價翌日掛牌(T+1)，意味新股孖展或由現時最少借5日變借1日，李小加回應指，針對新股上市破發等情況，港交所正嘗試通過技術手段大規模壓縮定價到交易時間，擬將T+5壓縮到T+1，甚至有可能T+0，預計明年改革。

他又提及，當前生物醫藥領域方面的數據存在標準化、確權、保護及定價四大難題，港交所正廣泛徵求意見並深入研究解決難題，以推動生物醫藥領域的資本再往前移。

內地科創板方面，他認為科創板納入內地與香港資本市場的互聯互通機制只是時間問題。根據互聯互通機制下的安排，A+H股如果在A股上了科創板，H股是能進入到互聯互通機制之內。同時，由於科創板是新的板塊，制度安排和技術系統的安排與此前的A股市場有一定差別，在技術對接和端口上還有不少規則上的協調和調整過程，所以不會立即就進入互聯互通機制。

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