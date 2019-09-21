裁員潮停不了！傳法興花旗齊削人手

法國興業銀行為削減成本及縮小分支機構網絡，傳計劃在法國的零售部門裁員530人。外電報道，法興法國零售銀行業務部負責人Marie-Christine Ducholet於周五(20日)與員工代表會面，討論到2023年的裁員計劃。據悉，是次裁員將涉及在總部和零售網絡的後勤部門。

另外，剛於上月解散美國高收益債券研究團隊的花旗亦再度爆出裁員消息。市傳花旗最近幾周亦解僱了大批研究分析師，裁員比例達到「兩位數」百分比，當中包括從事電訊行業研究的董事總經理Dallib Vavruska、駐紐約的新興領域市場策略師Andrew Howell，以及駐三藩市的首席亞洲策略師。

事實上，在經歷今年的艱難開局後，包括德意志銀行和巴克萊在內的銀行也在削減股票業務成本。而股票交易佣金收入10年來一直下滑，使研究部門備受衝擊。金融服務顧問公司Greenwich Associates估計，2018年股票交易佣金比2009年的峰值下挫近50%。

分析指出，歐盟修訂後的金融工具市場法規(MiFID II)於2018年1月實施，全行業仍在艱難適應該新規。根據新規，禁止券商的研究報告與經紀業務作綑綁式銷售，投資者要為研究分析服務單獨付費，對分析員構成衝擊。

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