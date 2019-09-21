【減價實錄】欣廷軒累削73萬　天盛苑稍低市價沽

社會及經濟前景未明，部分業主有感現時樓市氣氛較差而提供議價空間，急於套現。

●欣廷軒高層兩房累削73萬元

世紀21奇豐物業分行區域經理吳元利透露，沙田欣廷軒5座高層B室實用面積419方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原叫價798萬港元，累減73萬元，減幅約9%，最終獲用家以725萬元承接。實用面積呎價17,303元，屬市價水平。

據了解，原業主於2000年7月購入上述單位，當時作價172.2萬元，持貨19年至今沽售，帳面獲利552.8萬元，單位期內升值3.2倍。

●嘉湖山莊減價62萬 天盛苑稍低市價沽

祥益地產分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊2期(賞湖居)1座低層E室，實用面積448方呎，兩房兩廳，原業主增加議幅下，累積減價達62萬元，首置客遂決定「即睇即買」，以468萬元購入上址作自住之用，實用面積呎價為10,446元，屬市場價成交。原業主於2010年以約125萬購入單位，是次轉手帳面約343萬，單位升值逾兩倍易手。

同區居屋天盛苑亦錄得二手減價個案，祥益地產分行經理謝利官指出，屋苑E座中層1室，實用面積650方呎，9月初叫價520萬元，至今累減22萬元，至498萬元(居二市場價)成交，實用面積呎價為7,662元，屬稍低於市場價。

●新港城兩房減11萬元沽

中原地產分行分區營業經理胡耀祖稱，馬鞍山新港城新近錄F座中層07室易手，實用面積363方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後減價11萬元，以609萬元易手，實用面積呎價16,777元。原業主於2012年以360萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利約249萬元離場，單位升值約69.2%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。