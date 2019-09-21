邱騰華：貿戰影響難散　港經濟瀕零增長時代

美國宣布豁免逾400項中國進口的商品關稅，香港商務及經濟發展局局長邱騰華於美國表示，中美貿易關係自去年3月起趨向負面，加徵關稅的影響已經浮現，即使出現「行一步退半步」的局面，亦僅屬微調措施，未能釋除貿易戰對香港帶來的傷害，幾乎進入經濟零增長時代，除非整個局面出現逆轉，雙方達成全面共識，否則對香港經濟帶來的負面影響難完全散退。

有國際評級機構緊接下調香港信貸評級及展望，他認為，無疑影響企業借貸行為及投資意欲，令市場氣氛轉差，惟他對評級機構的降級舉動採取較為理解的態度，不過，他亦強調，香港法治、經濟環境的透明度，以及一國兩制框架等基礎未有改變，香港多年根基未有動搖，強調香港財政儲備仍然充裕，過往亦針對性地推出不少逆周期措施，坦言每一個經濟體亦會經歷高低起伏。

市場尤其關注一旦美國通過香港民主與人權法案，會否影響香港獨立關稅優勢。邱騰華指，香港有貿易自主性，基本法亦說明香港可以獨立關稅區直接參與世界經貿組織，香港作為自由港，並無為貿易夥伴設立關卡，更不應誤說香港受惠或受制於某一貿易國家，強調香港與其他經貿組織的成員平起平坐，籲勿自我貶低其於國際組織的地位。

他認為經貿活動為經濟組成的重要部分，在目前時刻更應多進行招商活動，加深外界對香港了解，又表示，以香港為總部的美國企業持續增加，冀今年底香港初創企業數目達雙位數增幅。

東網記者古美儀於美國洛杉磯報道

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