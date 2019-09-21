眾安科技：正評估社會動盪會否影響港虛擬銀行運作

金管局於今年3月起分批發出虛擬銀行牌照，其中，眾安科技為首批獲發牌機構之一。眾安科技(國際)總裁許煒出席美國一個商務論壇時表示，該公司最終成功獲發牌，主要於市場具有競爭力，至於虛擬銀行何時推出市場，他指需視乎多項因素，包括近日香港年輕人積極參與社會事件，會否影響虛擬銀行運作，亦是該公司想了解的因素。該公司現正就事件進行評估，未有推出的具體時間表。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，儘管該行沒有參與虛擬銀行牌照，惟近年一直在數碼業務上投入大量資金，強調該行有明確的變革計畫，隨新產品陸續出台，相信可提高香港銀行業的競爭水平，並為客戶提供到位數碼銀行服務。

香港金融管理局助理總裁(金融基建)鮑克運表示，在過去的二十多年間，該局協助香港銀行業發掘新機遇，過去進行金融改革時，較着重監管機構如何以上移下模式引到行業發展，包括制訂章程指引等，以引導行業縱向發展。

不過，他指，金融科技的發展過程有別以往，較重視橫向延伸，需要不同參與者在生態系統中互相協作，包括第三方服務供應商亦參與其中，不少支付服務提供者介紹其創新支付產品。

該局亦推動資料庫商業化、貿易融資平台等，同時多階段開放應用程式介面(API)，讓產品資訊更見透明，令市民受惠其中。

東網記者古美儀於美國洛杉磯報道

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