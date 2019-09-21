摩通：iPhone 11需求高過預期　消費者更接受低價型號

蘋果公司(Apple Inc.)的新iPhone系列開售，今年以較低檔的iPhone 11作主打，入門價為699美元(香港最低售價為5,999港元)，初步反應比市場預期為佳，摩根大通發表報告指，基於美國四大電訊商的數據，檔次最低的iPhone 11發售首周的預訂交貨期為6天，但第二周預訂的交貨期已延長至12天，顯示新機的需求高於供應鏈的預期，同時亦反映消費者對低價的型號更有興趣。

事實上，去年Apple亦有推出較低檔次的iPhone XR，亦即是今年iPhone 11的前代，不過，Apple當時並未有將iPhone XR與高檔次機型同步發售，而是選擇在去年10月底才推出市場。

此外，分析指，當時Apple將手機命名為iPhone XR，令人認為是排除在iPhone家族之外的一個特殊弱化型號，與曾經推出過的iPhone 4C、iPhone SE屬同級，感覺不佳。今次Apple終在這方面有所覺悟，銷售成績亦有所提升。

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際郭明錤早前亦指，新iPhone在中國市場的低價策略奏效，加上 iPhone 6、6s、7 系列用家進入換機周期，令預售反應熱烈超過預期，估計至11月仍會是iPhone 11的銷售高峰期。

不過，Apple的股價未有受iPhone 11正式開售所帶動，周五(20日)收跌1.46%，報217.73美元。

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