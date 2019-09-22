陳鳳珠　黃金或繼續發揮避險功能

美國聯儲局一如市場預期減息四分一厘，令聯邦基金目標利率降至1.75到2厘之間，但主席認為美國的經濟前景良好，貨幣政策方向將視乎經濟數據表現，而當局預期今年經濟增速或高於2.2%，通脹或為1.5%，2020年的失業率將處於3.7%的水平。由於聯儲局官員對今年的息口去向意見分歧，且當局對經濟前景感到樂觀，料今年內進一步減息的機會下降。

香港金管局於美國議息結果公布後隨即將貼現窗基本利率調低0.25厘，至2.25厘，不過近期香港的資金相對緊張，且銀行亦相繼調高按揭封頂利率，倘若美國未確定展開減息周期，料香港難以減息。

另外，美國財政部的數據顯示，內地於7月減持美國國債20億美元，持有的美國國債降至1.11萬億美元，創兩年來最低；而日本則增持，7月共持有1.13萬億美元的美國國債，成為美國的最大債權國。不過，中美貿易戰略為紓緩，副部級代表於美國展開貿易談判，並為下月的高級別磋商作好準備，且為表達善意，內地更允許增加從美國購買大豆，因此中美關係仍然值得憧憬。

日前沙特阿拉伯的兩個石油生產設施遭受襲擊，導致當地每日原油產量減半，佔全球每日原油產量的5%以上，不過，該國預計本月底將可恢復供應，料油價短期將會較為波動。今次事件最令人擔憂的為地緣政治局勢轉趨緊張，目前環球經濟已呈下滑趨勢，而各國亦存在政治風波，倘若中東地緣政治風險升級，預期投資氣氣將受影響。不過，黃金或會繼續發揮避險功能，並吸引資金流入，人行亦連續8個月增持黃金作儲備，7月份共持有6,226萬安士黃金儲備，估計有助優化資產配置。

除此之外，房地產市場亦表現穩定，國統局發布2019年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格，當中北上廣深的新建商品住宅銷售價格按月均上漲，至於二、三線城市的新建商品住宅銷售價格亦按月錄得上升。總括而言，一、二線城市的新建商品住宅銷售價格按月及按年漲幅均與上月相同或回落。相信在「房住不炒」的前提下，內房價格下半年走勢將繼續保持平穩。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。