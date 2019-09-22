曜熊理財　低利率環境下股票基金有機會反彈

美國聯儲局會議決策降息0.25厘，聯邦基金利率目標區間下調至1.75至2厘，符合市場預期。此為聯儲局年內第二次降息。對於會不會再減息，則出現分歧。聯儲局稱就業增長穩固，失業率依然在低位，國民支出強勁，但企業固定投資和出口走軟。未來仍會採取適當行動維持經濟擴張。

聯儲局致力於做出最佳的決定，減息為抵禦風險提供保障，保證經濟增長強勁，家庭支出是經濟增速的主要驅動力，自去年以來全球經濟增長前景有所走弱，指標顯示投資持續疲軟，預計經濟將繼續保持溫和增長。

現在聯儲局接連兩次降息，將會引發更多國家和地區央行降息。中國人民銀行剛剛實施了降准的措施，但新近公布的8月份經濟資料比較差，提高了中國短期內再減息行動的可能性。早前因長期債券孳息率曲線「倒掛」而引起市場對美國經濟可能陷入衰退而憂心，也引起市場對中國經濟的擔心。

歐洲經濟在近期也顯示出陷入衰退的風險，特別是英國脫歐和德國發行30年負利率債券來看，歐洲經濟也有可能陷入衰退。相對而言，中國股市和債市的吸引力大增，加上外匯管理局放開合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)投資額度限制，外資將加速流入中國資本市場。

曜熊理財策略董事 馬煒喬

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