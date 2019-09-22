郭家耀　蒙牛調整見喘定　不妨作中長線吸納

蒙牛現持有貝拉米股份約2.9%，預期會以內部資金結合銀行融資的方式，為收購交易提供資金。公司指有機嬰幼兒配方奶粉和嬰兒食品市場為集團帶來極為吸引的增長和利潤率提升的機會。貝拉米的最新淨資產約2.323億澳元，今次作價市帳率約6.3倍，亦相當於明年預測市盈率約60倍，對貝拉米股東相當吸引，看來蒙牛對此是志在必得，期望加強嬰幼兒配方奶粉業務的實力，有利長遠發展更均衡。

自年初蒙牛公布出售君樂寶業務後，已表明會在嬰幼兒配方奶粉市場尋求擴張機會，中央政策亦支持本地配方奶粉公司向海外擴張，公司過往亦經常選擇以併購方式擴充市場規模，故此今次提出交易並不令市場感到意外。貝拉米為嬰幼兒有機配方奶粉市場領導品牌，完成收購後有助蒙牛產品組合更為完整，特別是加強高端產品線，相信未來幾年相關市場可錄得強勁增長。蒙牛表示收購後的貝拉米將會繼續獨立營運，大部分管理層將會留下繼續作出貢獻。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

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