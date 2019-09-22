葉尚志　順勢買入中芯國際

港股連升兩周後出現回吐調整，市場對於美國聯儲減息預期出現降溫，相信是令到港股受壓的原因。目前，港股表現依然分化，本地股持續弱勢拖着後腿，但A股強勢未改，估計中資股仍可望有突出表現。走勢上，恒指的支持位見於26,300點，不容有失，否則由8月中形成的穩好狀態將會受到破壞，弱勢盤面有再現的機會。

事實上，從去年下半年開始，半導體行業進入了下行周期，但隨着庫存壓力的釋放以及國產替代的長期驅動，半導體晶片的需求在第二季開始回升增加，估計在今年下半年可以進入行業回暖期。另一方面，隨着中芯國際的14nm晶片順利量產，對於公司年內的銷售以及整體毛利率，都可以帶來正面推動。建議可於現水平順勢買入，止蝕位可以放在9.5港元，目標看12元。

第一上海首席策略師 葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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