鄭勤龍　中電長線投資夠穩健

中電控股一向派息穩健，而且具有不錯的股息增長率，因此一直是長線投資者的鍾情之選，可是該股今年的股價表現卻令人失望，由本年2月開始，從高位94.95港元一直回落至上月低位77.77元，幅度已約有18%，究其原因，相信主要是受到香港業務准許回報率下調以及上半年澳洲業務所面臨的挑戰所影響。

然而由於近年中電控股已成功將其業務發展到世界不同的地方，包括中國、台灣、澳洲、印度、東南亞，加上在發電燃料上亦已採用多種不同能源，包括煤、天然氣、核能以及可再生能源等等，因此相信已能夠有效地平衡各方面投資上的風險。

《說卦傳》曰:「離為火，為日，為電。」如今「同人」卦為火在天上，化成太陽普照眾生之象，所以對於中電控股作為國際電力供應商有利好作用。雖然市況波動或會有賺息蝕價的可能，但在長線投資而言亦不失為一個穩健的選擇。

玄學金融家 鄭勤龍

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