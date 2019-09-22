陳樂怡　碧桂園服務業績具增長潛力

美國聯儲局一如市場預期，減息0.25厘，不過，根據利率點陣圖顯示，今年及明年預期息率中位數同為1.9厘，意味年內再減息的機會不高。另外，近日油價上升，亦令通脹預期升溫，為未來息口走勢帶來不明朗。

事實上，根據利率期貨顯示，10月底再減息的機會率由月初時的逾60%跌至目前約40%，反映減息預期持續降溫。不過近期聯儲銀行連日啟動回購操作，加上市場亦開始憧憬美國或需重啟資產購買計劃以確保市場資金充足，在流動性有望提升下，料可為美股帶來一定支持。

中國國務院早前發布《關於促進全民健身和體育消費推動體育產業高質量發展的意見》，提出促進冰雪產業與相關產業深度融合，力爭到2022年，冰雪產業總規模超過8,000億元，推動實現「三億人參與冰雪運動」目標。事實上，北京將於2022年舉行冬奧會，料可為相關運動產業帶來機遇。此外，根據體育產業十三五規劃，到2020年體育產業總規模超過3萬億元人民幣，加上中央持續支持內需以穩經濟及運動產業進行升級等，料行業未來具較大增長潛力。

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

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