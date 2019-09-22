鄺紫珊　第四季可布局科技股

回顧過往近十年來的第四季股市表現，全球主要股市在第四季平均整體來看都是升多跌少，大部分市場都是上揚，前十位平均表現在2.5%以上，從區域上來看，亞洲股市佔較多，投資者可考慮趁修正時布局相關基金。

從短期方面去分析，日股走勢仍將受中美貿易戰等外圍因素影響，其中日經指數在8月時曾出現三次較大跌幅，這與中美貿易紛爭有關，建議投資者宜避開相關個股，預視未來短期避險情緒會升溫且恐讓股市會有震盪，由於日股估值已偏低，相信在底部會有支持，建議投資者以價值面去選股，並挑選持續具行業競爭優勢的產業。

日本股市估值仍處於歷年來低位，與其他市場估值比較，其投資吸引力陸續浮現，投資者仍可留意相對有增長動力的科技股，好像半導體相關股份、設備供應商等類股均可注意。

隨着中國政府提出多項穩定投資者信心的政策推出，包括降低貸款成本壓力，以及推出促進商業消費等以支持經濟為主導的政策；中美貿易形勢雖仍未有定案，但有緩和的曙光，而企業盈利表現也有望逐步改善，故中長線而言，仍有望為中國股市提供支持。

至於美股，中美雙方已落實於10月重啟面對面談判，加上美國8月份就業數據利好，可見美股近期又展開反彈。踏入第四季，已開始進入科技業下半年的旺季，北美半導體設備製造商7月出貨金額止跌回升，達20.34億美元，為今年第二高水平，已連續3個月出貨金額超過20億美元，據了解，半導體行業年度營業收入增長將很大機會逐漸出現U型上升，而2020年的營業收入也可望由負轉正，故較看好未來美國科技類股。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

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