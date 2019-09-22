潘梓生　地緣政治風險支持油價

沙特阿拉伯上周鍊油設施受襲，令全球大為震驚，襲擊導致沙特近半油產量受阻。全球油產量因而立刻下跌超過5%，油價更在上周一(16日)開市裂口急升接近兩成，是有紀錄以來最大單日升幅。多日過去，沙特阿拉伯表示油產能將於1個月內全部修復，加上美國總統特朗普表示有需要將釋放戰略石油儲備以防石油供求失衡，油價其後大幅回落。

雖然襲擊由也門一個武裝份子承認責任，但美國則劍指襲擊是由伊朗策動，更威脅隨時會向伊朗作出反擊。市場同時憂慮中東會因此爆發新一輪軍事衝突，繼而嚴重影響石油供應，但由於各方表示現階段應保持克制，美國同時表示將考慮加強制裁伊朗，市場對於軍事衝突的擔憂稍為減低。

不過，即使沙特阿拉伯產量能適時回歸，但中東局勢難再回歸平靜，油價風險溢價也因此大幅上升。由於油價已大致回補周線圖上升裂口，相信風險溢價的上升將令紐約油價在57至58美元水平獲得支持，投資者可考慮在57.5美元買入原油，並上望60美元的目標。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監 潘梓生

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