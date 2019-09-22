樹大招風？Apple被美國耳機廠商狀告侵犯專利

據外媒報道，耳機製造商Pinn聲稱由蘋果公司(Apple)生產的AirPods，侵犯了其多項專利，包括操作、充電、智能手機的使用以及如何連接主機設備等。據了解，Pinn是一家可夾式無線耳機的製造商，該公司已經在美國加州中區地方法院對Apple提起了訴訟。

Pinn聲稱Apple在知情的情況下，在其AirPods系統使用了Pinn的專利。對此，該家公司正在尋求陪審團審判，以及一筆數額不詳的賠償。

獲悉，這一案件主要圍繞Pinn的美國專利No.9,807,491，即「491專利」，同時還包括其他一些相關的專利。

另外，Pinn表示，其代表通過電子郵件跟Apple取得了聯繫，並提供了Pinn及其技術的信息以及訴訟中所稱的發明。據報，公司代表向Apple提交了一份其知識產權資產清單，其中至少包括了當時正在申請的專利的一些細節，而該專利後來成為「491專利」。

Apple尚未對這宗訴訟作出公開回應。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。