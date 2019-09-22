【星期一．炒啲乜】美伊關係緊張　黃金石油追得過？

中美副部長級團隊在美國華盛頓進行的磋商剛結束，雙方指就經貿問題展開建設性的討論，並認真討論10月份在華盛頓舉行第13輪經貿高級別磋商的具體安排。

不過，中美貿易戰局勢陰晴不定，不但中方官員取消訪問美國農場而提早回國，美國總統特朗普亦指自己不需要在2020年美國大選之前與中國達成貿易協議，而他自己並非尋求部分協議，而是尋求一份完整的協議。

此外，地緣政局亦見緊張，伊朗被指襲擊沙特阿拉伯的全球最大煉油設施，令中東局勢升溫，美伊關係再陷開戰邊緣，油價風險溢價飆升，避險資產黃金亦見受捧。

金融市場方面，美國聯儲局一如預期減息，但聯儲局官員對是次減息的決定及未來息口走向意見分歧，令市場迷惘。至於港股本周迎來期指結算日，好淡角力下，投資應如何部署？不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好準備。

1、【潘梓生 地緣政治風險支持油價】

2、【陳鳳珠 黃金或繼續發揮避險功能】

3、【陳樂怡 碧桂園服務業績具增長潛力】

4、【鄭勤龍 中電長線投資夠穩健】

5、【曜熊理財 低利率環境下股票基金有機會反彈】

6、【鄺紫珊 第四季可布局科技股】

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。