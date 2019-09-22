光國全年資本開支料增五成

垃圾發電站建造及營運商中國光大國際（00257），今年上半年產能增逾10%，而全年資本開支亦勢增近50%至200億元。行政總裁王天義表示，公司目前要搶佔市場，建設高峰期後項目就會變成理想的增長動力與現金流。

環保能源（垃圾發電）建造服務是光國上半年最大收入來源及收入增長來源。王天義說，公司「目前處於特殊時期，搶佔市場當中」，但建設高峰期過後，運營服務（電站）收入貢獻就會顯著提升，並在長達二、三十年的經營期限提供穩定的現金流，現時垃圾發電亦獲優先上電網，因此當下即使有負現金流亦不用太擔心。

他又稱，去年垃圾發電產能新增2.3萬噸（每日焚燒噸數），而今年未到第四季已接近兩萬噸。儘管明年後，內地垃圾發電建造潮或有所減退，但已有項目亦會擴建，一些省會城市仍無垃圾發電，而海外市場空間同樣巨大。

王氏續指，現時垃圾內水分影響焚燒效益和發電量的問題有待改善，如社會做好垃圾分類，企業就可節省相關成本。此外，公司將來亦會考慮焚燒垃圾提供暖能和蒸汽，這較賣電更賺錢，亦會研究其他資源再生。

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