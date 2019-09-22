重磅數據將出爐！聯儲內部分歧料添股市風險

美國聯儲局上周進行了年內第二次減息，惟美股未受惠創歷史新高，主要是聯儲局內部對後續利率走勢的分歧讓市場感到霧裏看花。未來一周數位聯儲官員將發表講話，而衡量製造業擴張和物價水平的多組重要數據也將公布，這些或將對政策預期產生影響，進而造成市場波動。

未來一周內，聯儲將有近10位官員就經濟前景和貨幣政策發表講話，其中包括偏鷹派委員堪薩斯聯儲銀行行長喬治和費城聯儲銀行行長哈克，潛在分歧的立場可能再次影響市場情緒。

美國9月Markit製造業PMI指數將於23日公布，8月該數據創了2009年以來新低，其中新訂單指數和就業指數進一步惡化。

IHS Markit首席經濟學家威廉姆森表示，美國製造業8月經歷了全球金融危機以來最艱難的一個月，產出、新訂單和僱傭均有下滑，出口和商業信心大幅降低，按照目前的趨勢，今年美國製造業產出將同比下降3%。

另外，作為美聯儲最信賴的通脹指標，美國8月個人核心支出PCE物價指數將於27日公布，目前市場預期將按月上升0.2個百分點至1.8%，進一步接近2%的設定目標。

標準普爾全球評級公司美國首席經濟學家博維諾表示，有迹象表明，核心通脹率已經在上升，這也許會讓聯儲局進一步減息變得更加困難。

美國資產管理公司景順(Invesco)權益策略師弗蘭克表示，受美股9月以來溫和反彈影響，衡量市場波動性的VIX恐慌指數重新回到了7月末的低位附近。不過投資者需要提高警惕，歷史數據顯示，10月份美股波動性往往會大幅上升，而全球經濟和政策的不確定性依然是不容忽視的風險因素。

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