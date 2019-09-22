十大屋苑成交按周增四成　嘉湖最活躍

新盤理想銷情帶動樓市氣氛，二手買賣有回升迹象，中原指出，十大屋苑於過去周六、日錄得14宗成交，按周急增四成，為三個星期最多。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日交投氣氛明顯轉活，部分一手向隅客率先回流二手市場尋寶，集中500至800餘萬元的中小型單位為主，令期內成交集中在新界區。他又指，美國再度減息，負利率年代重臨，增強買家入市信心，成功令二手成交步伐加快。

過去兩日以天水圍嘉湖山莊買賣最活躍，該行胡啟文表示，該盤錄得7宗成交，較對上一周多5宗，平均實用呎價10,788元，成交包括樂湖居6座中層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以500萬元易手，呎價11,136元。原業主於一六年九月以381萬元入市單位，持貨滿三年辣招鬆綁，帳面獲利119萬元，升值約31%。

另一新盤上車盤沙田第一城亦錄一宗成交，該公司黎宗文表示，屋苑本月已錄29宗成交，周六、日佔1宗，單位為50座高層A室兩房戶，實用面積284方呎，以525萬元成交，呎價18,486元。

市區屋苑以鴨脷洲海怡半島表現較好，期間連錄2宗成交，包括19座低層C室，實用面積581方呎，三房套房間隔，以838萬元易手，呎價14,423元。同錄2宗買賣還有紅磡黃埔花園，屋苑2期2座低層F室，實用面積389方呎，成交價700萬元，呎價17,995元。

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