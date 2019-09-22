港股前瞻：中美貿戰陰晴不定　恒指料續反覆

中美貿易戰繼續陰晴不定，儘管兩國副部級官員均表示就準備十月貿易談判工作展開了建設性洽商，惟中國農業代表團突然取消訪問美國農場行程，美國總統特朗普又揚言毋須趕於明年美國大選前與中國達成貿易協議，令投資者憂慮中美貿易談判或出現暗湧，加上十一長假期臨近，內地資金入市意欲料不太積極，券商預期港股本周將繼續反覆，於26,000至27,000點間波動。

不過，於第三季季結前，未必有太大下跌空間，料港股續於26,300至26,800點間拉鋸。不過，要留意十月為傳統股災月，中美貿易談判及英國硬脫歐的風險難料，中、港經濟數據又持續疲弱，且美股已逼近高位，其相對強弱指數(RSI)已出現多頂背馳，他擔心隨時有機會掉頭回落，拖累港股。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑對本周展望卻較樂觀，指上周港股已下跌超過九百點，初步已反映部份利淡因素，包括中國經濟不如預期、美國未來利率前景不明朗、以及內地中期借貸便利(MLF)沒有下調利率等，且市場憧憬內地續推出穩經濟政策，A股表現穩定對港股也帶來支持。再者，從牛熊證重貨區去看，現時於25,800至25,900才有較多牛證好倉，跟恒指現水平差距較大，估計恒指於26,000至26,300已有較大支持。

儘管如此，他對港股中長線仍然比較擔心，經濟數據持續不理想，或令企業盈利增長預測有進一步下調空間，而十月股市尤其凶險，因不知中美貿易戰及英國脫歐的發展，下月環球股市市況可能較九月份明顯轉差。他坦言，25,000點是恒指重要關鍵位，一旦失守，或會再跌穿八月中24,899點及今年初24,896點的低位。

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