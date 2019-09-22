樓價UPDATES：東港城三年升值約28%

面對樓價回落，部分樓市辣招鬆綁貨，業主加快沽貨鎖定利潤離場，將軍澳東港城兩房以680萬元易手，三年升值約28%。各區最新成交，《ON.CC東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中環奧卑利街17號低層單位，實用面積587方呎，以開放式設計，以每月18,000元獲承租，實用呎租30.7元。

●鴨脷洲海怡半島30座極高層H室，三房間隔，實用面積687方呎，原以約1,250萬元放盤，減價約150萬元，以1,100萬元成交，減幅約12%，實用呎價16,012元。

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九龍區

●將軍澳城中駅8座中層A室，實用面積651方呎，採三房套間隔，今年7月叫價1,150萬元放售，減價202萬元或約18%，以948萬元沽出，實用呎價14,562元。

●將軍澳廣場3A座低層C室，實用面積496方呎，原則三房間隔，改裝成兩房，成交月租19,800元，實用呎租39.9元。

●將軍澳東港城7座低層G室，實用面積463方呎，兩房間隔，成交價680萬元，實用呎價14,687元。

●奧運站君滙港6座低層E室，實用面積478方呎，兩房間隔，以960萬元易手，實用呎價20,084元。

●旺角染布房街16號低層單位，實用面積573方呎，開放式間隔，最初以約650萬元放盤，大幅減價約155萬元，以495萬元成交，減幅約24%，實用呎價8,639元。

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新界區

●粉嶺逸峯5座高層C室，實用面積510方呎，兩房連儲物房間隔，以688萬元成交，實用呎價13,490元。

●上水維也納花園2座中層C室銀主盤，實用面積732方呎，三房套房間隔，以650萬元沽出，實用呎價8,880元。

●大圍翠景花園1座中層B室，實用面積420方呎，兩房間隔，叫價610萬元，減至575萬元完成交易，減幅約6%，實用呎價13,690元。

●馬鞍山嵐岸7座中層C室，實用面積488方呎，兩房間隔，放盤半年減價62萬元，獲買家以738萬元承接，實用呎價15,123元。

●粉嶺牽晴間8座低層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，原開價580萬元，放盤一年減價45萬元，成交價535萬元，實用呎價13,932元。

●東涌藍天海岸6座中層D室，實用面積781方呎，三房連套房間隔，兩年前叫價1,000萬元，近日減至930萬元，最終以900萬元沽出，累減100萬元或10%，實用呎價11,524元。

●馬鞍山曉峯灣畔5座高層H室，實用面積646方呎，三房套房間隔，成交月租1.87萬元，實用呎租28.9元。

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