家長留意！咁樣買子女留學保險　原來平一半

近年愈來愈多港人到海外升學或進修，除辦理入學及住宿等繁複手續外，購買保險亦是重要一環，學生如不幸於外地意外受傷或患病，一旦欠缺保險賠償或難以應付當地高昂醫療開支。那到底應預先在港投保，還是於海外額外投保？《東網》請來保險家為你解答！

●點解唔好買長期旅遊保險？

AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲表示，不少家長會為子女「自製留學保」，購買長達一年的旅遊保險，年保費一般高達約9,000元。然而，近年市場已有數間保險公司針對海外升學市場的留學保險，目前本港約5間保險公司有相關產品。

留學保與旅遊保相似，但可同時提供人身意外、海外家居及個人財物保障、旅程延誤及全球緊急支援等多個附加保障，而保費卻低於長期旅遊保約一半。以AXA為例，在美國或加拿大留學每年保費為4,500元，其他地區則低至3,500元。

●校方指定的醫療保險未必足夠

很多熱門升學國家普遍要求海外學生，購買當地醫療保險或參加指定的醫療保健服務。李劍雲認為，學生應按學校規舉參加相關計劃，惟其醫療保障範圍及賠償金額有限，如英國學生的國家醫療保健服務(NHS)，只限於指定醫院網絡接受治療。

她舉例指，NHS計劃一般只包括診症費用，學生須自行繳付醫療費用，而留學保則可賠償所有費用，甚至可為父母提供機票及住宿費，到當地探望子女。如子女回港90日內仍需於香港覆診，期內的醫療開支亦可獲賠償。

●海外打工實習受傷點算好？

有學生或於海外任實習生或兼職，如相關崗位非勞動性工作，包括餐廳服務員、咖啡師、收銀員等，一旦工作期間意外受傷，亦可按傷勢的嚴重性獲得相應的賠償，如骨折或燒傷等。

●到海外參加短期交換生計劃又應如何投保？

如有學生計劃到海外大學作交換生約3至6個月，李劍雲指留學保一般以「年」期計算，短期留學及進修的學生，一般購買較長期的旅遊保險已經足夠，有助節省保費。

至於考慮長期居留海外，並計劃畢業後於當地生活工作的學生，則較建議購買當地，具長期投資價值的各類保險產品，其潛在價值將會更大。

●記得保留收據

李劍雲提醒，學生於海外使用醫療服務過後，應保留所有發票及收據正本，並透過郵寄或親自將收據帶回香港，向保險公司申請索償，如18歲以下投保學生，必須要由父母或監護人提交。

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