東方日報B3：9證券組織今晤券商　促押後孖展新例

香港證監會將於下周五(10月4日)實施券商孖展借貸新指引，市場消息透露，立法會金融服務界議員張華峰聯同九大證券組織代表，今日與證監會高層會晤，要求該會押後實施新指引半年。張氏稱，港股成交已因近月的社會事件而不斷減少，券商生意備受打擊，憂慮若券商達不到新指引要求，要被迫沽貨，屆時會對整個市場非常不利。

張華峰接受查詢時表示，早前與九大證券組織代表就孖展新規開會，群情洶湧，「佢哋認為證監會只係由監管角度出發，只顧住唔好出事，但新指引會對經紀業務造成好大阻力。」九大證券組織已達成共識，一致要求證監會押後實施新指引六個月。

他表示，證監會去年8月諮詢市場時，證券界已表達希望設立一年「過渡期」，之後才實施，讓證券行有更多時間修改系統與政策，以及為遵守有關規定做好準備，但證監會最後仍決定落實原本的建議，只提供半年的「過渡期」，即下月初正式實施。

現時孖展額「封頂」在券商資本的五倍已非討論重點，多個證券組織向他反映，新指引「魔鬼在細節」，包括規定券商須就「某個重大的關聯證券抵押品組別」失去所有價值的假設情景下，對其速動資金盈餘影響，定期進行壓力測試。此外，當客戶在過去一個月內合共十五日或以上沒有履行追繳保證金通知，會被視為「在清繳保證金方面紀錄欠佳」等。

張華峰日前透過各大證券組織向其會員進行問卷調查，查詢業界是否已就新規準備就緒。截至上周五中午為止，三百多個初步回應中，發現有八成受訪者表示未就新措施完全做好準備。他認為，現時很多證券行已經「零佣金」，主要依賴孖展借貸為收入來源。由於近月的港股成交因社會事件而不斷萎縮，券商生意大受打擊，加上局勢動盪，資金有可能隨時撤走，擔心「若券商達不到新指引要求，被迫要沽貨，不排除會引起骨牌效應，對整個市場非常不利。」

此外，現時已有多家券商自願停業，他相信孖展新規會令更多券商結業，預期年底前會有十多家結業。「依家港股一日成交額得五、六百億元，但好多係為咗對沖或基金短線買賣，散戶買賣好少。好多證券行從業員收到風，公司可能年底結業。我覺得係有可能，好多證券行已蝕緊本，但為咗面子先頂落去，如果港股成交持續咁差，到年底連老本都蝕埋，就冇辦法唔結業。」

事實上，張氏早於今年8月曾致函證監會，要求暫時擱置實施新指引，但之後獲該會回覆無意延遲推行。問到市況波動，是否應及早實施新規以加強券商風險管理？他表示：「社會事件已經持續超過三個月，股市已有一定調整，加上好多公司派息穩定，現時未必係最危險時候，再跌風險唔高，依家收緊孖展唔係最適當時候。」

他又說，業界過往多數會服從證監會，「但今次證券行真係搵唔到食，希望證監會唔好當個別問題、個別處理。」

上述九個證券組織，分別為證券業協會、證券商協會、證券學會、證券及期貨專業總會、股票分析師協會、網上經紀協會、中資證券業協會、中國金融協會及中資基金業協會。

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