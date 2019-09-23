御峰理財　炒起地產股的催化劑

按《長遠房屋策略》二○一八年周年進度報告，指未來十年公營房屋興建單位數量僅二十四萬八千個，與三十一萬五千的目標相差六萬七千個單位。因此，政府必須努力覓地，以滿足香港市民的住屋需要。

最近，有傳政府或將運用香港法例第一百二十四章《收回土地條例》，收回新界農地以興建公營房屋。事實上，此一做法行之有效，亦是港英政府發展不少新市鎮的模式。自香港回歸到二○一七年年底，政府曾為一百五十四個項目引用《收回土地條例》收回私人土地。由此可見，政府使用該條例收地建屋絕非甚麼新猷。

有人士認為，政府運用該條例或引致司法覆核，因而拖慢發展。可是，據政府答覆立法會的文件顯示，由一九九七年七月一日至二○一七年十二月三十一日，相關的司法覆核個案只有八宗，而且法院未曾判決政府敗訴，八個案所需處理時間無一多於十二個月。與政府建議用數千億元公帑倡議「明日大嶼」計劃相比，以條例收地建屋在時間和成本均顯得划算，並且社會上的反對聲音較少。

現時，香港大型發展商擁有超過一千公頃的新界農地，相信可以帶來一定的公營房屋單位數目。有研究報告稱，政府向發展商收地，令囤積的土地價值早日實現，為發展商短期收入帶來增長，又預期香港四大發展商每間可獲五十億至七十億元的賠償。難怪收地消息傳出當日，不少地產股相繼炒起，成為即市強勢股。

縱使恒生指數高位仍在二○一八年年初，但恒生地產分類指數已於今年四月創下歷史新高。在環球央行放水以及中美貿易戰緩和的大環境下，政府收回發展商農地勢成另一利好地產股的催化劑。

御峰理財 研究部

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