古勝　基建鐵路股隨時落鑊

中美較高級別貿易談判要等到十月初先至開始，此前市場觀望較濃，就算上個星期美國央行一如預期減息0.25厘，但無論美股或港股都唔係幾收貨，均無氣無力。睇番恒指上周五收報26,435點，跌33點，主板成交943億元，全個星期跌足五日，創八月以來最長跌市，累跌917點或3.3%，走勢真係幾差。

不過，無論甚麼市都有板塊可以升，上個星期資金主要炒作兩個板塊：手機設備股及基建鐵路股，前者主要炒蘋果公司新推出的手機銷售反應理想，後者則因為國務院印發《交通強國建設綱要》，引發市場無限憧憬所致。

部署方面，若從上述兩個板塊的走勢及估值作比較，後者值博率似乎較大，事關舜宇光學科技（02382）往績市盈率已達45倍，再升空間有限（尤其是現非大旺市）；至於瑞聲科技（02018）往績市盈率雖僅12倍，但弱點係每部新手機最多只係得一個聲樂系統，除非新手機真係大賣得好誇張，否則對其盈利刺激應該唔會太大。

反之，基建鐵路股一來冇乜炒過，如今有國策支持，隨時可以炒到出煙；二來板塊估值一向唔貴，中交建（01800）、中鐵（00390）、中國鐵建（01186）及中國中車（01766）的往績市盈率，前三者為4至6倍，後者則為12倍，若然未來真係因為國策多咗生意，盈利收入增加誘使資金重估板塊價值，相關股份股價再上應無難度，故基建股值博率確實唔細，有心可小注怡情。

最後，提一提大家，今個星期三有新西蘭央行公布議息結果，市場現時預期將減息0.25厘，屆時會否進一步增加市場的悲觀情緒值得關注，周四就有美國公布GDP數據修訂，而周五則有美國八月耐用品訂單數據，可從中睇睇美國經濟實體消費能力，而當日亦為港股即月期指結算日，適逢周五，似乎當日波幅都係隻中在上午市，且十一黃金周關係，滬股通及深港通自九月二十七日至三十日南向休市，十月一日至五日則南北向同時休市，故大家宜留意相關時間點再作部署。

東方日報專欄作者 古勝

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