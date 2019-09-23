【市前重點睇】美匯企98.5　油價靠穩

●美匯指數於98.5水平上落，離岸人民幣(CNH)於7.1關徘徊，港匯低見7.8399，圓匯高見107.6，歐元跌至1.102，英鎊低企1.247。金價觸及1,518美元。油價升逾1%，布油曾見65.5美元，紐油高見59.39美元後回順。道指期貨升逾百點。

●美國總統特朗普暗示不願以達成部分協議來結束對華貿易戰，另中國代表團突然取消農場訪問計劃。惟隨後中國商務部稱中美副部級磋商開展了「建設性」的討論；另據報農業部副部長韓俊稱，農業州訪問行程調整與經貿磋商無關，農業領域的談判效果很好。中美計劃於10月10日左右舉行高級別會談。

●聯儲局上周五通過隔夜回購操作連續4天投放流動性，並宣布未來3周回購協議操作計劃，以確保季度末市場平穩。

●美國10年期國債孳息率上周五收報1.7215厘，跌6.25點子。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報26,304點，跌131點。

●港股夜期上周五收報26,314點，跌111點。

●紐約期油上周五收報每桶58.09美元，跌4美仙或0.07%，全星期計累升5.9%，創6月21日以來最大單周升幅。

-布蘭特期油上周五收報每桶64.28美元，跌12美仙或0.2%，全周計累升6.7%，創1月以來最大單周升幅。

-復產力成疑！沙特通知日本10月起原油供應有變。

●紐約期金上周五收報每安士1,515.1美元，升8.9美元或0.6%，全周累升約1%，結束此前連續3周跌勢。

●歐洲重申將對特朗普任何的汽車關稅實施報復。

●報道指在將於本周簽署的美日貿易協議中，美國會繼續保留針對日本的汽車零部件關稅。

●傳華為和中國移動可能聯手收購巴西電訊商Oi SA。

●周一(23日)起富時羅素擴容A股、標普道瓊斯納入A股；富時羅素或於明年9月就進一步提升A股納入因子徵詢意見。

●向倫交所「提婚」被拒，港交所行政總裁李小加指是非常正常反應，要繼續努力。他另指科創板納入互聯互通只是時間問題。

-併購倫交所未死心，傳港交所聘瑞銀助游說投資者。

●港府：貿易量首7月累跌3.9%，出口表現惡化。

-邱騰華：貿戰影響難散，港經濟瀕零增長時代。

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