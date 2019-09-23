【市前重點睇】美匯企98.5 油價靠穩
2019年09月23日 07:48
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●美匯指數於98.5水平上落，離岸人民幣(CNH)於7.1關徘徊，港匯低見7.8399，圓匯高見107.6，歐元跌至1.102，英鎊低企1.247。金價觸及1,518美元。油價升逾1%，布油曾見65.5美元，紐油高見59.39美元後回順。道指期貨升逾百點。
●美國總統特朗普暗示不願以達成部分協議來結束對華貿易戰，另中國代表團突然取消農場訪問計劃。惟隨後中國商務部稱中美副部級磋商開展了「建設性」的討論；另據報農業部副部長韓俊稱，農業州訪問行程調整與經貿磋商無關，農業領域的談判效果很好。中美計劃於10月10日左右舉行高級別會談。
●道指上周五(20日)收報26,934點，跌159點或0.59%；標指收報2,992點，跌14點或0.49%；納指收報8,117點，跌65點或0.8%。 https://bit.ly/2m7r6d8
●聯儲局上周五通過隔夜回購操作連續4天投放流動性，並宣布未來3周回購協議操作計劃，以確保季度末市場平穩。
●聯儲官員：對負利率感質疑，憂多次減息存風險。 https://bit.ly/2kuuYVn
●美國10年期國債孳息率上周五收報1.7215厘，跌6.25點子。
●港股ADR指數按比例計算，上周五收報26,304點，跌131點。
●港股夜期上周五收報26,314點，跌111點。
●紐約期油上周五收報每桶58.09美元，跌4美仙或0.07%，全星期計累升5.9%，創6月21日以來最大單周升幅。
-布蘭特期油上周五收報每桶64.28美元，跌12美仙或0.2%，全周計累升6.7%，創1月以來最大單周升幅。
-復產力成疑！沙特通知日本10月起原油供應有變。
●紐約期金上周五收報每安士1,515.1美元，升8.9美元或0.6%，全周累升約1%，結束此前連續3周跌勢。
●英國富時100指數上周五收報7,344點，跌11點或0.16%；法國CAC指數收報5,690點，升31點或0.56%；德國DAX指數收報12,468點，升10點或0.08%。 https://bit.ly/2m3QEIp
●歐洲重申將對特朗普任何的汽車關稅實施報復。
●報道指在將於本周簽署的美日貿易協議中，美國會繼續保留針對日本的汽車零部件關稅。
●傳華為和中國移動可能聯手收購巴西電訊商Oi SA。
●周一(23日)起富時羅素擴容A股、標普道瓊斯納入A股；富時羅素或於明年9月就進一步提升A股納入因子徵詢意見。
●【獨家消息】9證券組織今晤證監，促押後收緊孖展。 https://bit.ly/2m2gUmk
●向倫交所「提婚」被拒，港交所行政總裁李小加指是非常正常反應，要繼續努力。他另指科創板納入互聯互通只是時間問題。
-併購倫交所未死心，傳港交所聘瑞銀助游說投資者。
●港府：貿易量首7月累跌3.9%，出口表現惡化。
-邱騰華：貿戰影響難散，港經濟瀕零增長時代。
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