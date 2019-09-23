【股民熱話】首三季藍籌贏輸家一覽　大贏家竟然係…

去年底，恒指收報25,846點，而今年以來，恒指最高見過30,280點，最低見過24,900點，高低波幅約5,380點。若以上周五收市價計，恒指今年累升約590點或2.2%，算是有驚無險。

中生製藥股價由去年高位13.9元，回落至去年低收市價僅5.04元，惟之後見底回升，本月初一度高見12.24元，算是收復了大部分失地，反映產業政策暫趨明朗化下，市場重新評估板塊估值，中生和石藥都能受惠重估潮。

去年大弱勢的醫藥股，變成今年以來最強板塊。年內尚餘的一個季度，到底邊個板塊會跑出？地產股會輸家食尾胡，抑或繼續尋底之旅？老實講，宏觀經濟一直轉差，指數可以頂到幾耐冇人知，反正股民要記住，想趨吉避凶，就要密切留意經濟表現，客觀分析各行各業的盈收變化，始終股市表現不能離經濟軌道太遠太久。

東方產經專欄作者帥哥

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