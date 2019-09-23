【股民熱話】首三季藍籌贏輸家一覽 大贏家竟然係…
2019年09月23日 08:00
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一年容易又中秋，如今中秋已過，周五(27日)就是9月期指結算，亦是基金第三季結算。回顧年初至今，恒指累升約2.2%，升幅誠然不多，但唔少股民都話，喺中、港兩地經濟增長放慢和香港社會動盪的大背景下，港股的表現算是還得神落！而在50隻藍籌股之中，年初至今錄得累計升幅和跌幅的股份各佔一半，累升幅度最勁的大贏家，正是中資醫藥股--中國生物製藥(01177)，股價足足翻一番！(見附表)
去年底，恒指收報25,846點，而今年以來，恒指最高見過30,280點，最低見過24,900點，高低波幅約5,380點。若以上周五收市價計，恒指今年累升約590點或2.2%，算是有驚無險。
中生製藥股價由去年高位13.9元，回落至去年低收市價僅5.04元，惟之後見底回升，本月初一度高見12.24元，算是收復了大部分失地，反映產業政策暫趨明朗化下，市場重新評估板塊估值，中生和石藥都能受惠重估潮。
至於今年以來藍籌的輸家榜中，累跌幅度最大的分別是中信股份(00267)，跌18.4%、中石油(00857)，跌14.7%及交通銀行(03328)，跌14.5%。其餘累跌幅度同逾一成的藍籌股，分別為中石化(00386)、中國移動(00941)、信和置業(00083)、長江基建(01038)及太古A(00019)。
去年大弱勢的醫藥股，變成今年以來最強板塊。年內尚餘的一個季度，到底邊個板塊會跑出？地產股會輸家食尾胡，抑或繼續尋底之旅？老實講，宏觀經濟一直轉差，指數可以頂到幾耐冇人知，反正股民要記住，想趨吉避凶，就要密切留意經濟表現，客觀分析各行各業的盈收變化，始終股市表現不能離經濟軌道太遠太久。
東方產經專欄作者帥哥
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