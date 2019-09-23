港股倒跌　手機設備股回吐　騰訊回穩

港股高開後掉頭回落，恒生指數曾挫169點，低見26,265點，跌穿20天線(26,423點)；暫維持近百點跌幅。國企指數跌50點，主板成交220億港元。

手機設備股顯著回吐，瑞聲科技及舜宇光學跌3.6%及3.1%，是表現最差兩隻藍籌；丘鈦科技跌2.4%；中興通訊跌2.2%；比亞迪電子跌逾1%。

重磅藍籌個別發展，中國平安跌逾1%；友邦保險、工商銀行及建設銀行跌0.2%。騰訊先跌後回穩；中國移動及滙豐控股升0.7%及0.6%。

醫藥股亦受壓，中國生物製藥跌1.5%；石藥集團跌1.3%。

【09:20】重磅藍籌牛皮 恒生銀行升1.6%

道指期貨升過百點，港股開市靠穩。恒生指數升27點，報26,463點；國企指數高開15點，報10,390點。

藍籌股個別發展，恒生銀行升1.6%表現最佳；恒安國際升1.4%緊隨其後。中國石化跌1.2%，是表現最差藍籌；香港交易所跌0.8%。

重磅藍籌以中國移動升0.7%表現較佳，傳公司可能與華為聯手收購巴西電訊商Oi SA。友邦保險升0.3%；中國平安無起跌；騰訊、建設銀行及滙豐控股齊跌0.3%。

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