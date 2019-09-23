A股快報：大市跌1%　水泥及金融股呈弱

滬深股市早段全線跌逾1%，滬綜指最新跌30點或1.02%，報2,975點；深成指大跌121點或1.2%，至9,759點；創業板指數跌205點或1.1%，報1,685點。

板塊方面，水泥及家電股齊跌1.5%，金融股跌幅擴大至1.4%，釀酒股跌0.9%。

券商股低走，中信証券、招商証券、東方証券、光大証券及華泰証券全線跌超過1%。

【09:27】A股快報：三大指數受壓 軍工股領跌

中國商務部稱中美副部級磋商開展「建設性」討論，雙方計劃於10月10日左右舉行高級別會談，但中國代表團突取消農場訪問計劃，令市場憂慮；另周一(23日)起富時羅素擴容A股、標普道瓊斯納入A股。內地股市走勢仍偏軟，滬綜指低開8點或0.27%，報2,998點，再失3,000點關；深成指低開27點或0.28%，至9,853點；創業板指數低開5點或0.33%，報1,699點。

板塊方面，船舶製造股跌0.8%，飛機製造股跌0.6%，金融股跌0.5%，地產股跌0.4%，石油股偏軟；而鋼鐵股穩升。

金力永磁跌停板，報56.78元人民幣(下同)。該股今解禁2.13億股，市值達120億元。

武漢發出首張自動駕駛商用牌照，無人駕駛相關股份受捧，數源科技升停板，多倫科技飆9%，浙江世寶高開6%，路暢科技高開近5%，四維圖新高開3%。

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