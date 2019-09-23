【專家點評】抓住國策與國產化主題　押注內需股

勝利證券副首席運營官周樂樂：最近一周，A股市場中，科技股、醫療、服務、食品飲料等板塊維持強勢，凸顯非周期品種的優勢，同時，基建股有轉強迹象，背後的主要邏輯是國策與國產化替代。

隨着全球經濟分封進入衰退階段，財政擴張與貨幣寬鬆的預期持續升溫，尤其是歐美中三大經濟體的政策走向。歐洲央行已經宣布11月1日起重啟量寬(QE)；美聯儲如市場預期再次降息，且宣告不排除重啟QE；中國央行的貸款市場報價利率下調等，貨幣政策寬鬆大門已經打開。

德國早前已經宣布500億歐元的刺激計劃；美國有消息稱再次減税；中國開始「六穩」工作，刺激內需、基建投資、資本市場改革等，新一輪財政擴張大門也已經打開。這些信號給予市場強烈提示是「經濟下滑，刺激政策上路」。然而，根據投資周期分析，目前正處於預防經濟惡化的寬鬆，属於政策底，並不是資產價格波動的市場底，也不是企業盈利底。這階段仍會側重於對宏觀經濟敏感度低的非周期行業進行配置。同時，筆者對中國逆周期對沖的政策判斷是以內需消費為主，基建短期對沖為輔，這樣增強了市場對醫療、食品飲料、服務等板塊的操作，強周期板塊仍需觀望。

另外，中美貿易戰因為中美雙方延遲加徵關稅的消息於短期有所緩解，但是這次貿易戰給中國官員與企業家上了一堂深刻的產業鏈自主國產化重要性的課，增強了中國對科技研發投入、技術攻克與科技企業的產業鏈生態圈的重構。重構的背後將引發國產化替代比例的提升，即中國科技產業鏈核心公司將搶佔傳統在中國具有優勢的歐、美、日、韓、台的科技相關企業的市場份額。

同時，抓住人工智能、大數據、5G通信等新技術浪潮機遇，實現盈利增長與估值重估。這背後中國政府從稅收環境、融資環境等等給予重大的扶持。這就是A股的半導體產品與設備、電子設備儀器元件、通信、電腦與外圍設備、信息科技、軟件服務等科技持續強勢的主要原因。

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