主席被李嘉誠基金會申請破產　五龍系復牌挫三成

五龍動力曾瀉36.23%，低見0.044港元，最新跌26.09%，報0.051元。五龍電動車亦曾挫32%，低見0.255元，最新跌20%，報0.3元。

李嘉誠基金會表示，基於曹忠無力償還擔保款項本金及利息，截至7月欠款共逾11.19億元，故入稟法庭申請其破產。

基金會指出，對於投資上述債券之應得款項被長期拖欠，經多次交涉無效，惟有向債券擔保人追討，訴諸法律行動。

五龍系指出，因破產呈請還處於起始階段，公司暫時還未經曹忠得到足夠有關破產呈請的資料，以分析其對集團的影響。公司將持續跟進破產呈請的進展，並將在適當時候進一步作出公告以向公司股東更新情況。

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