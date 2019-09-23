【即市分析】基建鐵路股靜極思動

先睇消息，國務院印發《交通強國建設綱要》，引發市場憧憬內地將推進交通強國建設。該網要目標是由2021年到本世紀中葉，分兩個階段推進交通強國建設。當中包括構建便捷順暢的城市交通網，建設城市群一體化交通網，亦要加強新型載運工具研發，實現3萬噸級重載列車、時速250公里級高速輪軌貨運列車等方面的重大突破。

再從基本面睇，雖然中國經濟以往唔多樂觀時，都習慣性地力谷三大支柱：樓市、內需及基建投資，但由於基建大興土木須時見成效，所以升勢未及前兩者。不過，隨着中央定調樓市「房是用來住，不是用來炒」，樓市以穩為主；至於內需，在經濟前景不明下，開始事倍功半，所以市場焦點又重回基建投資。

部署上，中交建大大隻但上周五都升6%，證明真係「有水到」，10日線先後上破20日及50日線，14日RSI為65，走勢利好，值得小注跟進，目標價7.3元，止蝕位6.4元。至於中鐵及中鐵建都齊齊發力，不過股價仍維持在短期橫行區內，似乎資金買貨，都係選擇大價股為先，故只宜將後兩者納入觀察名單。此外，中國中車股價已先後上10日、20日、50日線及中期下降軌支持，MACD牛叉持續，走勢靚仔，建議吼位跟進，目標價睇100日線約6.2元，止蝕位5.5元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。