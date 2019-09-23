Thomas Cook申請強制清盤　復星旅遊文化挫半成

擁有178年曆史、英國知名品牌旅遊公司Thomas Cook由於債務談判失敗，向倫敦英國高等法院提出強制清盤申請，並請求從倫敦證交所退市，所有業務即時暫停，所有未來的航班亦已取消，導致約15萬名旅客受到影響。

Thomas Cook公布，由於利潤下跌和債務沉重，籌集額外資金的談判以失敗告終。雖然作出巨大努力，但有關討論未促成與公司利益相關方和提議的新資金提供者之間達成協議。因此，公司董事會結論是除了採取立即生效的措施進入強制清算外，別無選擇。

今年8月底，復星旅遊文化宣布擬斥資4.5億英鎊收購Thomas Cook的旅遊業務至少75%股權和航空業務25%股權。另外，Thomas Cook的貸款銀行和債券持有人將以4.5億英鎊，獲得上述兩項業務的剩餘股權。交易意味Thomas Cook將獲得合共9億英鎊的財政救助。不過，債權銀行近日要求增加兩億英鎊的緊急融資，成為交易談判失敗的導火綫。

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