瑞銀旗下中國股票基金准售予香港零售投資者

瑞銀資產管理公布，旗下「瑞銀(盧森堡)全方位中國股票基金(美元)」已於9月17日獲香港證監會認可，向香港零售投資者銷售，為香港零售投資者提供全方位投資中國的解決方案。

該基金於2018年5月推出，原本僅限專業投資者投資，並由瑞銀資產管理中國股票主管施斌領導及該行中國股票投資團隊所經營管理，主要投資於中國在岸股票與離岸股票，其中透過「滬港通」、「深港通」投資上海與深圳證券交易所的上市公司，基金投資範圍包括中國A股、B股、H股、紅籌股、P股及美國預託證券(ADR)。

瑞銀資產管理亞太區零售銷售主管馬紹康稱，隨着中國逐步開放資本市場，以及投資者對投資中國的需求與日俱增，國際指數陸續宣布納入A股，投資者可以透過該基金捕捉A、H股的投資機遇。

施斌認為，中國是全球第二大經濟體，但中國資本市場在國際重要指數中的比重卻未充分反映，現況已見轉變，未來在國際指數中權重的上升會是一個長期趨勢。此外，過去3年中國股市發生巨大的結構性變化，股價表現愈來愈以基本面驅動，更適合長期資金參與。

瑞銀資產管理的中國股票團隊所經營管理的中國股票基金規模超過73億美元，而所管理的中國股票系列策略總規模則逾140億美元。

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