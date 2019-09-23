黃竹坑站第四期：暫收22份意向書

建灝地產行政經理林綺華稱，公司主力住宅發展，認為黃竹坑站位置方便，加上住屋屬必需品，對項目有信心。集團可獨資競投，亦不排除會與其他發展商合作。對於近期市況回落，她指會審慎出價，但認為項目建成需時數年，希望到時一切回復正常。

爪哇控股營業部助理總經理周俊豪表示，該項目優質，景觀開揚，會視乎招標條款及補地價金額再決定是否入標；他認為，近期新盤銷情理想，對後市審慎樂觀。

整個發展項目位於黃竹坑站車廠上蓋，毗鄰港鐵站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞，項目分期進行；今次推出的第四期坐落全個地盤的東南面，住宅樓面約63.83萬方呎，將興建兩幢住宅樓宇，單位數目不多於800伙。

綜合市場估算，項目連同補地價估值介乎約95.7億至127.7億港元，每方呎樓面地價約1.5萬至2萬元。

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