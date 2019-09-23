黃竹坑站第四期：暫收22份意向書
2019年09月23日 10:44
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港鐵公司(00066)黃竹坑站第四期物業正分期發展，其中坐落於東南面的地盤周一(23日)下午2時截收發展意向，據現場所見，暫收到22份意向書。
已遞交意向書的財團包括其士國際(00025)、爪哇控股(00251)、碧桂園(02007)、新世界發展(00017)、會德豐地產、中國海外發展(00688)、南豐集團、新鴻基地產(00016)、萬科置業(香港)、英皇國際(00163)、華懋集團、保利置業集團(00119)、遠東發展(00035)、鷹君(00041)、建灝地產、中信泰富及帝國集團等。
建灝地產行政經理林綺華稱，公司主力住宅發展，認為黃竹坑站位置方便，加上住屋屬必需品，對項目有信心。集團可獨資競投，亦不排除會與其他發展商合作。對於近期市況回落，她指會審慎出價，但認為項目建成需時數年，希望到時一切回復正常。
爪哇控股營業部助理總經理周俊豪表示，該項目優質，景觀開揚，會視乎招標條款及補地價金額再決定是否入標；他認為，近期新盤銷情理想，對後市審慎樂觀。
整個發展項目位於黃竹坑站車廠上蓋，毗鄰港鐵站，周邊由香葉道、警校道及南朗山道所圍繞，項目分期進行；今次推出的第四期坐落全個地盤的東南面，住宅樓面約63.83萬方呎，將興建兩幢住宅樓宇，單位數目不多於800伙。
綜合市場估算，項目連同補地價估值介乎約95.7億至127.7億港元，每方呎樓面地價約1.5萬至2萬元。
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