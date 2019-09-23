【專家點評】物業管理股亂世值博

艾德證券期貨聯席董事陳政深：港股上周走弱，回調走勢明顯。參考技術指標，恒指現時顯然缺乏方向，儘管趨向指標(DMI)顯示，正線剛升穿負線，反映向上的力量較大，但現時趨向線現處於兩條方向線之下，顯示趨勢尚未形成。指標的啟示，是恒指在低位已暫時覓得支持，卻未有足夠的動力上攻。

中線方面，參考技術形態，恒指在4月份見今年高之後，已呈現出一浪低於一浪的走勢，其所預示的，是每個反彈，都是減貨的機會，因為如果照走勢推算，年底前25,000點的目標其實未算過分。

個股方面，筆者一向對物業管理類股份看法較為正面，一則在港上市的物管股，多自本身為開發商的母公司分拆，其項目已有保證，除非未來住宅的落成量大幅下跌，否則物管股的收入增長相對穩定。其二物管股在常規維護物業的基礎上再加入增值服務元素，亦可為公司帶來增長動力，可見此類股份攻守兼備的特質。

期內，公司純利為1.17億人民幣，按年增長逾倍之餘，淨利潤率亦上升了2.4個百分點。一如同業，以在管面積計，公司73%的項目來自新城系。隨着不利消息淡化之後重回正軌，可持續受惠。八月中旬股價開始已營造出小圓底，近日出現突破，直指8元的阻力位，中線再行挑戰急跌前的高位難度理應不大，而止蝕參考則可訂於5.8元位置。

(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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