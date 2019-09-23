【即市分析】美團股價仲有冇得升？

美團業務主打生活服務電子商務，為消費者及商家提供交易平台，在目前中美貿易戰對抗的背景下，由於涉及民生，所受影響相對細，且具內需消費概念，受惠國策。該公司除滿足民眾對食物的需求，更同時經營配送服務「美團外賣」，甚至成功將其食物平台的客戶轉介至美容、醫療等領域，收入較多元化。

大行高盛發表報告指出，美團繼續鞏固中國消費服務市場的領導地位，是中國互聯網行業中增長能見度最高的範疇，料其2019至2022年收入年複合增長可達32%，預測到2022年，將由今年的5億元人民幣的虧損提升至320億元人民幣盈利，目標價升至97.5港元，重申「買入」評級。

股價方面，美團自今年初錄40.25元低位後，股價一路反覆向上，上周五(20日)更創歷史新高77.7元，目前14天RSI未屆超買，MACD剛見牛叉，技術指標向好。短線回吐守75元樓上可小注跟進，下站目標睇85元，穿10天線73元嚴守止蝕。

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