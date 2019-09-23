【瑞通推介】美團高位回吐　購證牛證剖析

2019年09月23日 11:16
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：據報中國貿易代表團取消訪問美國農業區域的行程，但中美雙方強調會面具建設性。道指上周五(20日)跌159點(或0.6%)，收報26,935點。
    恒指上周連跌5日，全周累挫917點，跌幅3.4%，收報26,435點。周一(23日)早段偏軟，暫失26,400點水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者看淡短期後市走勢。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。
    美團點評上周五逆市破頂，盤中曾升至77.7元創上市新高，收市報77.5元，升幅2.92%。該股8月下旬公布中期業績後曾創77元新高，其後經過近1個月的好淡角力，上周在券商唱好下再展升浪，周一早段則回調約2%，低位回至76元之下，短期留意20天線約73.8元的支持力度。上周五分別有近580萬和60萬元淨流入其好倉和淡倉，反映較多資金看好股份升勢未止。
    上周五收市後富時羅素把A股納入因子由5%提升至15%，標普道瓊斯指數把1,099隻A股納入標普新興市場全球基準指數。外資調整倉位帶動滬深兩市成交額按日增逾一成至5,469億元人民幣。南方A50上周五於15元關口前靠穩收市，惟成交未見突出。周一早段回落逾1%，徘徊在14.8元附近，考驗20天線支持。上周五其好倉錄約38萬元資金淨流出。
    雖然倫交所拒絕了香港交易所的併購建議，但港交所行政總裁李小加表示會繼續努力。另報道傳港交所已聘瑞銀作為顧問，游說倫交所股東。上周股價走勢反覆偏軟的港交所，連日低見229.6元，周一早段進一步跌至227元之下水平，即市留意能否守穩8月中旬低位226.28元。上周五其好倉錄130萬元資金淨流入，淡倉同日則有49萬元淨流出。
    長城汽車自9月初低位4.84元起步，累漲超過19%至月中的5.79元，惟上周連續5日下挫，收報5.37元，較今月高位調整逾7%，失守10天線。股份周一早段跌約1%，回落至5.3元附近整固，有機會下試20天線(約5.26元)的支持。上周五有14萬元淨流入其好倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    美團輕微價外、中年期購證(29161)，行使價88.3元，2020年4月到期，實際槓桿4.4倍。
    南方A50貼價、中短期購證(18962)，行使價15.4元，2020年1月到期，實際槓桿12倍。輕微價外、中短期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿11倍。
    港交所輕微價外、中短期購證(20314)，行使價238.9元，2020年1月到期，實際槓桿10.7倍。價內、短期沽證(18817)，行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿12倍。
    長城汽車輕微價外、短期購證(19278)，行使價6元，2019年12月到期，實際槓桿7.2倍。
    騰訊貼價、短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿13.7倍。輕微價外、中短期沽證(27548)，行使價320.7元，2020年2月到期，實際槓桿6.8倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(54912)，收回價25,710點，槓桿比率33倍。熊證(55732)，收回價26,990點，槓桿比率35.2倍。
    美團牛證(55666)，收回價68.1元，槓桿比率6.4倍。熊證(54755)，收回價88.6元，槓桿比率4.1倍。
    南方A50牛證(54138)，收回價13.95元，槓桿比率17.2倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率9.8倍。
    港交所牛證(60311)，收回價208.1元，槓桿比率9.8倍。熊證(55953)，收回價239.9元，槓桿比率13.3倍。
    友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率11.6倍。熊證(52302)，收回價81.6元，槓桿比率10.6倍。
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