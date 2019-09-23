【瑞通推介】美團高位回吐　購證牛證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：據報中國貿易代表團取消訪問美國農業區域的行程，但中美雙方強調會面具建設性。道指上周五(20日)跌159點(或0.6%)，收報26,935點。

恒指上周連跌5日，全周累挫917點，跌幅3.4%，收報26,435點。周一(23日)早段偏軟，暫失26,400點水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾4,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者看淡短期後市走勢。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

美團點評上周五逆市破頂，盤中曾升至77.7元創上市新高，收市報77.5元，升幅2.92%。該股8月下旬公布中期業績後曾創77元新高，其後經過近1個月的好淡角力，上周在券商唱好下再展升浪，周一早段則回調約2%，低位回至76元之下，短期留意20天線約73.8元的支持力度。上周五分別有近580萬和60萬元淨流入其好倉和淡倉，反映較多資金看好股份升勢未止。

上周五收市後富時羅素把A股納入因子由5%提升至15%，標普道瓊斯指數把1,099隻A股納入標普新興市場全球基準指數。外資調整倉位帶動滬深兩市成交額按日增逾一成至5,469億元人民幣。南方A50上周五於15元關口前靠穩收市，惟成交未見突出。周一早段回落逾1%，徘徊在14.8元附近，考驗20天線支持。上周五其好倉錄約38萬元資金淨流出。

雖然倫交所拒絕了香港交易所的併購建議，但港交所行政總裁李小加表示會繼續努力。另報道傳港交所已聘瑞銀作為顧問，游說倫交所股東。上周股價走勢反覆偏軟的港交所，連日低見229.6元，周一早段進一步跌至227元之下水平，即市留意能否守穩8月中旬低位226.28元。上周五其好倉錄130萬元資金淨流入，淡倉同日則有49萬元淨流出。

長城汽車自9月初低位4.84元起步，累漲超過19%至月中的5.79元，惟上周連續5日下挫，收報5.37元，較今月高位調整逾7%，失守10天線。股份周一早段跌約1%，回落至5.3元附近整固，有機會下試20天線(約5.26元)的支持。上周五有14萬元淨流入其好倉。

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