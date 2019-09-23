【專家分析】溫天納預計A股長線會緩步向上

周一(23日)起富時羅素擴容A股、標普道瓊斯納入A股。資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納預期，國際指數公司持續納入A股，早在投資者預期之內，所以A股短線難爆升。

但他預計A股長線會緩步向上，且投資價值勝港股。他看好指數成份股及政策受惠的股份，當中包括金融、醫療、內需及科技等板塊。他續說，如果市場流動性逐增，內房股亦會被炒起。

不過，他提醒，當前A股表現仍受外圍投資氣氛影響，投資者要留意中美貿易戰及中國經濟前景等不明朗因素。他建議投資者密切關注今年第三及第四季GDP增長會否跌穿6%，而一旦跌穿，中央有沒有相應政策，例如增加流動性等的有效性，再判斷中國經濟出現收縮的風險。

但他指，無論美國以至多國圍堵中國，都不會影響國際指數公司提升A股權重，此乃大勢所趨。而只要中國GDP增速一直跑贏大多數新興或已發展國家，A股在國際市場就有價值。他認為中國GDP增長在未來十年都不會跌至4%，因屆時會有不少區域經濟出現負增長，而這是內地政府不樂見的。

對於國際指數納入A股步伐會否因美國政治壓力而放慢，他直指，若因政治考慮將A股由國際指數剔除，即干擾金融機構商業考慮，屆時中美應已反面，美國才會利用對付北韓的手段對待中國。

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