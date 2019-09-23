【午市重點睇】金價呈強 人民幣向下
2019年09月23日 12:02
東網電視更多新聞短片
●亞洲市，美匯指數反覆企98.4；圓匯窄幅上落，最新報107.7；歐元兌美元報1.102；英鎊報1.248。港匯弱見7.8407。離岸人民幣回軟至7.11水平。金價高見1,519美元；布油升至65.5美元後回順，最新報64.96，紐油報58.68美元。道指期貨升103點。
●港股倒跌，恒生指數半日跌228點或0.86%，報26,207點。https://bit.ly/2kWVQNO
-壹傳媒股價曾瀉近9%。
-異動股：雅高跌勢持續，曾再挫22%。
-異動股：控股權易手兼提全購，申基曾飆83%。
-Thomas Cook申請強制清盤，復星旅遊文化挫半成。
-主席被李嘉誠基金會申請破產，五龍系復牌挫三成。
●【即市分析】
-美團股價仲有冇得升？https://bit.ly/2muUuug
-基建鐵路股靜極思動。https://bit.ly/2mmyeCC
-提防港股交投會再明顯萎縮。https://bit.ly/2kuj8dM
●A股快報：滬深三大指數半日收市均挫逾1%。https://bit.ly/2mpav4J
●亞洲股市：韓澳股個別發展，日股休市。https://bit.ly/2m2iiW6
●港元拆息︰1個月跌穿2厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0734，較上日下調4點子。
●人行逆回購1,000億元人民幣。
●黃竹坑站第四期：暫收19份意向書。
●瑞銀旗下中國股票基金准售予香港零售投資者。
●Thomas Cook未能獲得2億英鎊注資，面臨倒閉。
●繼續施壓！特朗普再籲聯儲局將利率降至零。
●沙特石油產能修復需時恐多於預期，油價向上。
●南韓9月首20日出口銳減21.8%，晶片挫近四成。
─ ─ ─ ─ ─ ─
其他精彩新聞：【股民熱話】首三季藍籌贏輸家一覽 大贏家竟然係…
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。