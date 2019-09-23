【外貿重災】貿發局再次調低香港今年出口預測至跌4%

圖左起為曾詩韻、關家明及袁淑妍

繼今年6月後，貿發局再度削減今年香港整體出口貨值增長預測，從升2%大削至跌4%。

貿發局早於6月份已把今年香港整體出口貨值增長預測，由按年升5%降至2%，原因是環球經濟放緩以及中美貿易戰不斷升溫，影響全球供應鏈。而剛公布香港貿發局出口指數今年第三季再大幅下跌至27.4，接近2008年金融海嘯時歷史低位，第二季則為37.3，連續兩個季度錄得下跌。

周四(26日)香港將公布8月份出口數據，市場預測按年跌7.1%。而香港自去年11月起，連續9個月的出口數據均錄得負數，當中今年6月份按年慘跌9%。

香港貿發局研究總監關家明表示，中美貿易戰爭端持續，涉及的4張產品清單基本涵蓋了所有中國出口至美國的產品，這無可避免會影響香港整體出口數據。港商宜加快拓展新興市場步伐，特別是東盟、拉丁美洲以及中東的市場。近年，香港出口至這些市場升幅不俗，在此消彼長下，東盟甚至超越美國成為香港第二大出口市場。首7個月，香港出口至東盟的貨值升4.6%，出口至美國降10.9%。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，第三季出口指數急降9.9點至27.4，貼近歷史低位，各行業和市場的指數全線下跌。港商認為未來挑戰主要來自中美貿易戰(佔33.2%)、全球需求下降(佔30.4%)。

此外，調查亦指73.4%的受訪港商遭買家削減訂單、遭壓價的佔44.1%、取消訂單的佔26.6%，但仍有27.7%廠商能與買家分擔新增關稅。關家明指，廠商遭削減或取消訂單及壓價的情況較之前嚴重，而已經把生產或採購基地遷移的港商，較多選擇越南(32.7%)、柬埔寨(16.4%)及印度(10.9%)。

貿發局出口指數反映近期出口前景，每季調查均訪問500位香港六大行業的出口商。

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