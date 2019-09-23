樓價UPDATES：樓市欠明朗　業主狠劈單位急出貨

港府早前已預測第3季本地經濟恐出現負增長，連帶樓市前景未明，二手業主大幅劈價去貨心態明顯，個別屋苑交投略增。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座中層H室，實用面積565方呎，套三房間隔，望園景及遠山景，獲租客以2.2萬元租入，實用呎租約38.9元。業主於2008年8月以375萬元購入，租金回報約7厘。

●柴灣杏花邨23座中層5室，實用面積約600方呎，三房間隔，望內園景，月租約2.2萬元租出，實用呎租約36.7元，租客為港島東區客，見近期市況波動，故先租入上述單位後，繼續觀察樓市發展，稍後再考慮入市置業。

●西半山高雲臺高層H室，實用面積802方呎，套三房間隔，享海景，叫價2,150萬元，最終減152萬元，以1,998萬元易手，實用呎價24,913元。原業主於2015年7月以1,600萬元買入，持貨4年帳面獲利398萬元，單位升值25%。

●西半山福苑1座中層A室，實用面積1,397方呎，套三間隔及工人套房，以每月7.18萬元連車位租出，實用呎租51.4元。

●港島南貝沙灣1期2座高層A室，實用面積約1,153方呎，三房套連工人套間隔，附車位，望海景，以3,190萬元沽出，實用呎價約27,667元，原業主於2003年6月以638萬元購入，持貨16年帳面獲利約2,552萬元，物業升值4倍。

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九龍區

●將軍澳居屋英明苑C座中層6室，實用面積約401方呎，兩房兩廳間隔，望開揚山景，叫價600萬元，及後減價65萬，以已補地價自由市場價535萬元成交，實用呎價約13,342元。

●九龍灣德福花園F座中層16室，實用面556方呎，兩房兩廳間隔，議價後以820萬元成交，實用呎價14,748元，新買家為同區分支家庭，見內園單位放盤罕有，故入市作新居之用。

●長沙灣泓景臺9月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價18,123元，包括3座中層F室，實用面積477方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，買賣雙方議價後，剛以814萬元易手，實用呎價17,065元，原業主於2012年9月以500萬元買入物業，持貨7年，現沽貨帳面獲利314萬元離場。

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新界區

●荃灣愉景新城9座低層D，實用面積約602方呎，套三房間隔，原叫價880萬元，經議價後減價119.2萬元或約14%，最後以760.8萬元沽出，實用呎價約12,638元，原業主於2012年8月以約428萬元買入，持貨7年帳面獲利約332.8萬元。屋苑累錄約8宗二手成交，平均實用呎價1.32萬元。

●荃灣環宇海灣9月暫錄得5宗成交，平均實用呎價約1.53萬元，其中1座高層F室，實用面積914方呎，四房連套房及工人房，以1,488萬元易手，實用呎價16,280元，買家屬於用家，已睇樓一段時間，鍾情單位有海景，即入市自用。原業主於2014年以1,110萬元買入，持貨5年，帳面獲利378萬元，單位升值34%。

●青衣綠悠雅苑2座低層B室，實用面積約543方呎，兩房兩廳間隔，未補地價第二市場以588萬元沽出，實用呎價約10,829元，原業主在2013年4月，以約319.3萬元買入，持貨6年帳面獲利約268.7萬元或約84%。

●葵涌新葵芳花園C座高層8室，實用面積約418方呎，兩房間隔，於6月中曾以730萬元放盤，於8月份已減價至約698萬元，但同期有同類單位以約640萬元易手，因應市況減至約650萬元放售，惟至9月份該屋苑亦錄得610萬元成交，故單位再減價至638萬元，近日終以610萬元成交，實用呎價約14,593元，買家為同區首置客，見同類盤源有限，而且可以睇樓，故議價後拍板入市作自住之用。

●屯門菁雋中層28室，實用面積約167方呎，開放式間隔，並以7,300元獲承租，實用呎租約44元，原業主於今年7月以287.3萬元購入，現租出享租金回報率約3厘。

●沙田欣廷軒5座高層B室，實用面積419方呎，兩房間隔，議價後以725萬元易手，實用呎價17,303元，原業主於2000年以172萬元購入，持貨19年，沽出單位帳面獲利553萬元，單位升值約3.2倍。

●馬鞍山翠擁華庭8座低層B室，實用面積約844方呎，套三房間隔，望街景，首置客希望在區內物色呎價低水單位，上述單位原叫價約1,080萬元，議價後以意頭價1,068萬元易手，實用呎價約12,654元。

●馬鞍山天宇海2B座低層B室，實用面積848方呎，套三房間隔，開價約1,380萬元，議價後以1,168萬元易手，實用呎價13.774元，原業主於2010年以770萬元購入，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約398萬元，單位升值約51.7%。

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