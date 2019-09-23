【市後重點睇】美匯升見98.8水平 道期微揚
2019年09月23日 16:10
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(Getty Images圖片)
美匯指數呈強，一度高見98.8，最新則報98.77，離岸人民幣(CNH)一度跌至7.12水平，現處7.11水平，港匯則在7.8396。圓匯由107.7，升上107.5左右，歐元企1.09，英鎊仍處1.24水平。金價於1,518美元附近徘徊。布油、紐油分別企64.6美元及58.3美元。道指期貨微升9點。
●市後關注點
-21:45 美國9月製造業PMI
●港股先升後跌，恒生指數收市跌213點或0.81%，報26,222點，港交所挫近2%；瑞聲挫5.9%。https://bit.ly/2kWVQNO
-異動板塊：手機相關股散水？
-壹傳媒股價曾瀉逾10%。
-【大行報告】大和仍偏好領展，目標價95.3元。
-主席被李嘉誠基金會申請破產，五龍系復牌挫三成。
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-溫鋼城料滬綜指中線於2800至3050點徘徊。
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●歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數最新跌0.39%；德、法製造業PMI差過預期，DAX指數跌幅擴大至1.23%；法國CAC指數跌0.77%。
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●【即市分析】
-恒指高開低走，「即日鮮」仍有操作空間…https://bit.ly/2kWXf79
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●【外貿重災】貿發局再次調低香港今年出口預測至跌4%。
●新盤部署：匯璽III錄4300票，周末前或加價加推。
●黃竹坑站第四期：已截收意向書，至少錄25份。
●【專家樓評】黃漢成：零售轉差，部分商舖業主願減租。
●全球經貿戰：中國貿易代表團應美方要求取消農場之行。
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