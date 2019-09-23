【市後重點睇】美匯升見98.8水平　道期微揚

美匯指數呈強，一度高見98.8，最新則報98.77，離岸人民幣(CNH)一度跌至7.12水平，現處7.11水平，港匯則在7.8396。圓匯由107.7，升上107.5左右，歐元企1.09，英鎊仍處1.24水平。金價於1,518美元附近徘徊。布油、紐油分別企64.6美元及58.3美元。道指期貨微升9點。

●市後關注點

-21:45 美國9月製造業PMI

-異動板塊：手機相關股散水？

-壹傳媒股價曾瀉逾10%。

-【大行報告】大和仍偏好領展，目標價95.3元。

-主席被李嘉誠基金會申請破產，五龍系復牌挫三成。

-新股專輯：玩友時代入場費3959元。

●A股快報：

-溫鋼城料滬綜指中線於2800至3050點徘徊。

●歐洲股市早段偏軟，英國富時100指數最新跌0.39%；德、法製造業PMI差過預期，DAX指數跌幅擴大至1.23%；法國CAC指數跌0.77%。

●【即市分析】

●【外貿重災】貿發局再次調低香港今年出口預測至跌4%。

●新盤部署：匯璽III錄4300票，周末前或加價加推。

●黃竹坑站第四期：已截收意向書，至少錄25份。

●【專家樓評】黃漢成：零售轉差，部分商舖業主願減租。

●全球經貿戰：中國貿易代表團應美方要求取消農場之行。

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