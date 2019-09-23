【深度解構】歷史正在重演！美國經濟似足金融海嘯前？

美國聯儲局上周宣布減息0.25厘，惟聯儲局主席鮑威爾表示，暫未見到有需要連續減息。與此同時，美股繼續在歷史高位徘徊，市場對於早前罕見的「債息倒掛」信號毫不在意。然而，美國著名財經評論員、Northman Trader創辦人Sven Henrich卻表示，鮑威爾的言論、聯儲局的行動、市場的反應等一切狀況，均與2007年，即2008年金融海嘯發生前驚人地相似！

Henrich表示，就在12年前(2007年)，美國出現了10年期國債孳息低於2年期孳息的罕見異象，這項異象往往預示着經濟將會出現衰退；而就在2019年，這再次發生了。更令人擔憂的是，美國經濟增長明顯低於去年(與2007年相同)...

在股市方面，標普500指數在2007年7月創下新高，在8月份出現回調(今年也是如此)，然後聯儲局在9月18日宣布減息－－連減息的日子也完全相同！

如果根據歷史走勢，美股將會在10月再創紀錄新高，然後迎來另一場金融海嘯！值得注意的是，英國將於10月底面對脫歐大限；到12月底，若中美貿易談判再無進展，美國對華關稅將會全面實施。這兩大不穩定因素，隨時會成會引發全球經濟崩潰的炸彈。

Henrich直言︰「聯儲局不會在經濟衰退開始時告訴你。」他回憶稱，2007年時任聯儲局主席伯南克，在國會表示不會發生經濟衰退一個月後，經濟衰退就開始了。

「因此，當鮑威爾暗示不會預期經濟出現衰退時，他的言論絕對沒有任何意義。」

事實上，Henrich並非唯一認為經濟衰退即將來臨的專家，知名美股「大淡友」、Gluskin Sheff首席經濟師David Rosenberg早前亦警告，就算聯儲局將利率降至零，經濟衰退依然會在一年內出現。

Rosenberg認為，衰退會比預期中更快來到，隨着經濟的惡化，鮑威爾將會在未來數月恢復寬鬆的幣政策。他又呼籲，投資者應為市場調整做好準備。

●近半美國人預期經濟衰退將至

除了專家的預警外，就連一般民眾也對經濟前景不樂觀。大型民意調查機構Gallup最新的調查亦發現，有49%美國人認為經濟衰退將於一年內出現。而在2007年10月，即經濟衰退開始前兩個月，該比例為40%。這亦意味着，目前美國民眾可說是比金融海嘯前更為悲觀。

調查亦發現，愈來愈多的美國人表示「經濟正在惡化」，從7月時的37%急增至最新的48%。同時，認為經濟正在改善的人亦從54%下降到46%。

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